Chennai Blitz Down Kochi Blue Spikers en cinq sets

Chennai Blitz a remporté une superbe victoire sur les Kochi Blue Spikers lors de leur premier match de la saison 2 de la Prime Volleyball League au stade Koramangala mardi.

Dans un match qui est allé jusqu’au bout, Chennai est sorti victorieux, remportant le match 15-9, 11-15, 15-10, 8-15, 15-8. Avec cette victoire, Chennai Blitz a gagné deux points dans le tournoi. Naveen Raja Jacob a été nommé joueur du match.

Le match a commencé alors que Chennai Blitz a remporté le premier point avec le puissant smash de Renato Mendes. Une minute plus tard, avec une autre frappe formidable, Renato a obtenu le deuxième point pour Chennai. Trois erreurs de service consécutives du Blitz ont permis aux Kochi Blue Spikers d’égaliser, mais le contre de YV Sita Rama Raju a permis à la brigade jaune de reprendre son avance. Utilisant sa grande taille, Dushyanth a envoyé un tap au-dessus du filet pour réduire l’écart pour les Spikers. Avec un super point offert, Blitz a commis une erreur supplémentaire donnant aux Blues deux points cruciaux. Mais des blocs fantastiques du skipper Naveen Raja Jacob ont permis à Chennai de conserver son avance, et après un tap raté de Kochi, le Blitz a remporté le premier set 15-9.

À la traîne d’un set, Kochi a montré son intention en remportant le premier point du deuxième set avec le bloc parfait de Dushyanth. Vipul Kumar, avec une frappe vicieuse, a obtenu un autre point pour Spikers alors qu’ils prenaient une avance de 3-0 dans le set.

Juste au moment où il semblait que Kochi passerait, Kevin Audran Noumbissi Moyo a frappé un puissant smash pour donner au Blitz un point crucial. La pointe du capitaine Naveen a stupéfié Kochi alors que Chennai réduisait l’écart à 7-8. Le bloc de Dushyanth s’est égaré et le Blitz a égalisé le score dans le set. Le bloc de Rohit Kumar a donné à Kochi Blue Spikers des super points consécutifs, après quoi le service erroné de Raman Kumar a donné à Kochi une victoire 15-11 dans le deuxième set.

Le smash de Moyo a valu à Blitz le premier point du troisième set. Une minute plus tard, un super service du skipper Naveen a donné à Blitz une avance de quatre points dans le set, mettant la pression sur l’adversaire. Le smash monstrueux de Rohit a réduit le déficit de Kochi. Avec un pic du gaucher, Vipul a obtenu un autre point crucial pour Kochi, mais la frappe d’Akhin sur le filet a permis à Chennai de rester en tête aux points. Le bloc d’Erin Varghese a donné à Spikers un point crucial, mais un instant plus tard, le tir de Jibin a atterri à l’extérieur avec un super point offert, et Chennai a pris une avance de cinq points. Naveen a frappé le ballon avec une vitesse de balle du côté adverse et Chennai s’est rapproché du point de consigne. Le service d’Abhinav a frappé le filet et le Blitz a remporté le set 15-10 pour prendre une avance de 2-1 dans le match.

La forme suprême de Renato de la nuit s’est poursuivie alors qu’il a frappé deux puissants smashs pour donner à Chennai Blitz une ouverture dans le quatrième set. Mais le smash de Rohit, suivi d’un beau contre de Walter da Cruz Neto, a donné à Kochi Blue Spikers une avance de deux points dans le set. Akhin a mis son propre bloc pour ramener Chennai au niveau d’ancrage. La frappe d’Erin sur le filet a donné à Kochi une avance de 8-5 alors que la pression augmentait sur l’équipe en jaune. Alors que le tir ambitieux de Naveen atterrissait à l’extérieur, Kochi augmentait son avance de cinq points. Avec deux pointes consécutives, Mohamed Riyazudeen a réduit le déficit. Alors que Chennai appelait pour les Super Points, la pointe d’Erin a donné à Kochi deux points cruciaux, et il a enchaîné avec un autre coup délicieux pour remporter le set 15-8 pour son équipe, poussant le match au set final.

Le cinquième set a commencé par un service défectueux d’Erin alors que Chennai Blitz a gagné un point facile. Mais Vipul a tout de suite égalisé avec un smash, démontrant son intention agressive. Avec une pointe tonitruante, Erin a donné à Kochi la tête dans le dernier set. La frappe de Sita Rama a donné l’élan alors que le Blitz prenait la tête du set. Erin a mal chronométré son smash et a frappé le ballon sur le filet alors que le Blitz prenait une avance de 8-5 dans le set. Avec un bloc capricieux de Vipul de Kochi, Chennai Blitz a reçu un autre cadeau. Les erreurs directes ont continué à frustrer le banc de Kochi alors que Chennai se rapprochait de la victoire. Avec un super point offert, Naveen a fait un service puissant auquel Kochi n’avait pas de réponse. Alors que Kochi a fait un autre service défectueux, Chennai Blitz a remporté le dernier set 15-8 pour remporter le match 3-2.

Les Thunderbolts de Kolkata affronteront les Black Hawks d’Hyderabad au Koramangala Indoor Stadium lors du cinquième match de la Ligue à Bengaluru mercredi.

