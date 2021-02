Score en direct de l’ISL 2020-21, Chennaiyin FC vs FC Goa Dernières mises à jour: Faire compter leurs chances a été Chennaiyin FCc’est fléau Super Ligue indienne saison mais ils auront un dernier coup pour rester en lice pour une place de barrage lorsqu’ils affronteront FC Goa le samedi.

Si Chennaiyin perd contre le FC Goa, ce sera des rideaux pour le double champion. Même s’ils gagnent, la qualification pour les play-offs dépend toujours de multiples permutations qui travaillent en leur faveur. Mais à ce stade, l’entraîneur Csaba Laszlo sait que tout ce que son équipe peut faire pour le moment est de gagner tous les matchs qui lui restent. Ils sont actuellement à la huitième place avec 17 points en autant de matches.

« Nous avons eu une grande chance de gagner contre Jamshedpur. Ils n’avaient qu’un seul tir cadré mais malheureusement, nous avons concédé un but contre son camp et perdu un match à la dernière minute. C’est très douloureux car nous avions de bonnes chances de marquer et de gagner le match », a déclaré Laszlo.

« Mais nous devons prendre les choses telles quelles et nous devons nous concentrer sur les trois prochains matchs. Il est très important de sortir contre Goa et de jouer pour le club et de montrer que nous sommes toujours une bonne équipe. »

Chennaiyin a besoin de trouver des objectifs quelque part. Ils sont deuxièmes de la ligue en termes de tirs et troisièmes en termes d’occasions créées, mais ils ont réussi à marquer le moins de buts. Ils n’ont pas marqué dans dix des 17 matchs auxquels ils ont joué.

Pour l’entraîneur Juan Ferrando, l’objectif est simple: gagner et faire un pas de géant vers les barrages avec seulement trois matchs à jouer. Le FC Goa occupe la troisième place avec 23 points en 16 matches. Ferrando sera sans aucun doute soutenu par l’équipe qui se battra courageusement pour tenir les leaders de Mumbai City à un match nul 3-3 lors de leur dernier match.

« Cette équipe travaille dur à l’entraînement et lors des matches », a-t-il déclaré. « Le plus important, c’est qu’ils ont une forte personnalité et ils veulent gagner tout le temps. Je suis très content parce que quand le score n’est pas bon ou quand nous sommes dans un moment difficile, ils continuent et affichent un fort mentalité », dit-il.

« Je me souviens que lors du premier match contre Chennaiyin, nous n’avions que deux jours pour nous préparer. L’équipe était fatiguée. Maintenant, les joueurs sont peut-être fatigués mais la mentalité est totalement différente. Nous sommes plus préparés. Parfois, nous nous trompons dans les transitions mais c’est est meilleur dans les derniers matchs. «