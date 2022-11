Chennai accueillera des courses sur le circuit international de Madras

Le circuit international de Madras (MIC) – le premier circuit de course permanent du pays – accueillera les courses de l’Indian Racing League le week-end du 25 novembre et du 2 décembre, ont annoncé les organisateurs lundi.

Le circuit international de Madras a également accueilli lundi les pré-tests de la saison pour se préparer à la première Indian Racing League.

La ligue de sport automobile, organisée par Racing Promotions Pvt Ltd (RPPL), amène 24 pilotes étrangers et indiens de premier plan dans le pays pour un spectacle unique pour les passionnés de course avec quatre week-ends consécutifs à partir du 19 novembre.

MIC à Chennai accueillera six équipes basées dans la ville, dont ses propres Chennai Turbo Riders et d’autres, dont Speed ​​Demons Delhi, Bangalore Speedsters, Hyderabad Blackbirds, GodSpeed ​​Kochi et Goa Aces.

Les Chennai Turbo Riders incluent le propre pilote de la ville, Vishnu Prasad, 13 fois champion national indien avec une vaste expérience dans le sport automobile.

L’équipe de Chennai compte également des pilotes de renom comme Parth Ghorpade, un pilote professionnel indien originaire du Maharashtra, quintuple vainqueur du championnat national ; Jon Lancaster, un vétéran pilote britannique et vainqueur de l’European Le Mans Series entre autres championnats ; et la pilote de course de Formule Nicole Havrda, un jeune talent à venir, qui est une coureuse éprouvée avec plusieurs podiums.

“La ligue Indian Racing est l’ultime poussée pour amener le segment indien du sport automobile sur la scène mondiale et fournir aux jeunes coureurs une plate-forme pour rivaliser avec les pilotes internationaux de sport automobile. Chennai a toujours été une plaque tournante de premier plan pour les talents du sport automobile en Inde et joue un rôle central dans l’histoire du sport automobile indien », a déclaré Akhilesh Reddy, directeur MEIL et président de RPPL.

“Avec une infrastructure de pointe pour les passionnés de sport automobile et de course, l’Indian Racing League changera la donne quant à la façon dont le sport automobile est perçu dans notre pays”, a-t-il ajouté.

L’Indian Racing League mettra en vedette des pilotes masculins et féminins qui s’affronteront sur un pied d’égalité avec le même écosystème et les mêmes machines.

Il y aurait également plusieurs femmes pilotes dans l’Indian Racing League, dont Celia Martin, une pilote de course française. Elle est la gagnante de l’ADAC Total 24 heures du Nurburgring – classe SP8 et d’autres podiums.

L’équipe de course Wolf exploite toutes les voitures en compétition.

Selon RPPL, son idée unique et innovante donne aux hommes et aux femmes une chance égale de concourir sur un terrain de jeu équitable, dans le but de faire de l’Inde une destination de sport automobile populaire dans le monde entier.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici