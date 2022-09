Chengdu en Chine applique un verrouillage strict malgré le tremblement de terre

Commentez cette histoire Commentaire

BEIJING – Les autorités de Chengdu, dans le sud-ouest de la Chine, ont maintenu des mesures strictes de verrouillage du COVID-19 sur la population de la ville de 21 millions d’habitants malgré un tremblement de terre majeur qui a tué au moins 65 personnes dans les zones périphériques. Des images circulant en ligne mardi ont montré des travailleurs portant un équipement de protection de haut en bas empêchant les résidents d’immeubles d’appartements de sortir par les portes verrouillées du hall après le séisme de magnitude 6,8 de lundi centré dans la province environnante du Sichuan.

Des bâtiments à Chengdu et dans d’autres régions de l’ouest de la Chine ont été ébranlés par le séisme. Aucun dégât n’a été signalé dans la ville. Le tremblement de terre a frappé une région montagneuse du comté de Luding, qui se trouve au bord du plateau tibétain à environ 200 kilomètres (125 miles) de Chengdu, où les plaques tectoniques se frottent les unes contre les autres.

Bien qu’il n’ait enregistré qu’une poignée de cas, le verrouillage de Chengdu est le plus sévère depuis que la plus grande ville de Chine, Shanghai, a été placée en isolement au cours de l’été, provoquant de rares manifestations en personne et en ligne.

Le système politique communiste autoritaire de la Chine exige le strict respect des mesures dictées par la direction centrale dominée à une écrasante majorité par le chef du parti Xi Jinping.

Les dirigeants locaux, y compris le secrétaire du parti provincial du Sichuan récemment nommé, sont souvent parachutés depuis Pékin avec peu de connaissances sur les conditions locales et un mandat ferme pour exécuter les diktats de Xi.

L’application impitoyable et souvent chaotique du verrouillage de Shanghai a conduit à de nombreuses plaintes concernant les pénuries de nourriture, de médicaments et d’accès aux soins de santé. Signe du peu de changement, au moins un district de Chengdu a même interdit la commande de plats à emporter et de café, selon un avis publié sur Internet.

La Chine est restée fidèle à sa politique intransigeante «zéro-COVID» de tests obligatoires, de verrouillages, de quarantaines et de masquage malgré les conseils de l’Organisation mondiale de la santé et les mesures prises par la plupart des autres pays pour rouvrir depuis que le virus a été détecté pour la première fois dans le centre de la Chine. ville de Wuhan fin 2019.

La Chine a signalé mardi 1 499 nouveaux cas d’infection locale, la plupart asymptomatiques. Le Sichuan représentait 138 de ce chiffre total.

Le tremblement de terre a coupé l’électricité et endommagé des bâtiments dans la ville de montagne historique de Moxi, dans la préfecture autonome tibétaine de Garze, où 37 personnes ont été tuées. Des tentes ont été érigées pour plus de 50 000 personnes déplacées de maisons rendues dangereuses par le séisme, a rapporté l’agence de presse officielle Xinhua.

La chaîne de télévision publique CCTV a montré des équipes de secours tirant une femme qui ne semblait pas blessée d’une maison effondrée à Moxi, où de nombreux bâtiments sont construits en bois et en briques. Environ 150 personnes ont été signalées avec divers degrés de blessures.

28 autres personnes ont été tuées dans le comté voisin de Shimian, à la périphérie de la ville de Ya’an. Les médias d’État ont fait état de 248 personnes blessées, principalement à Moxi, et de 16 autres personnes portées disparues.

Trois des morts étaient des travailleurs de la zone panoramique de Hailuogou, une réserve naturelle de glaciers et de forêts.

Parallèlement aux décès, les autorités ont signalé des glissements de terrain qui ont endommagé des maisons, provoqué des coupures de courant et bloqué des personnes derrière un lac nouvellement créé. Un glissement de terrain a bloqué une route rurale, la laissant jonchée de rochers.

Le tremblement de terre et le confinement font suite à une vague de chaleur et à une sécheresse qui ont entraîné des pénuries d’eau et des coupures d’électricité en raison de la dépendance du Sichuan à l’hydroélectricité.