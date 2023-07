Cheng Lei approche de trois ans de détention. L’incertitude « fait des ravages »

Points clés Le journaliste australien Cheng Lei va bientôt marquer trois ans de détention en Chine.

Son partenaire Nick Coyle dit que l’emprisonnement « fait des ravages ».

La ministre des Affaires étrangères Penny Wong veut des progrès sur les « Australiens détenus ».

L’incertitude persistante autour de l’emprisonnement de Cheng Lei en Chine « fait des ravages » sur elle, dit son partenaire Nick Coyle, tandis que ses enfants trouvaient la vie « extrêmement difficile » en Australie sans leur mère.

La journaliste australienne d’origine chinoise marquera trois ans de détention le 13 août, avec sa date d’échéance du 19 juillet pour un verdict .

« En théorie, il pourrait y avoir un verdict … mais pour être honnête, cela ne s’est pas produit jusqu’à présent, donc je m’attends à ce qu’il soit prolongé de trois mois », a déclaré Coyle à SBS News.

Il a dit qu’ils n’avaient aucune idée de ce que l’avenir leur réservait.

« Elle pourrait être condamnée à une peine purgée et c’est tout, ou cela pourrait être plusieurs années de plus, nous ne savons tout simplement pas. »

alors qu’il travaillait comme présentateur de nouvelles pour la chaîne de télévision anglophone du gouvernement chinois CGTN, et accusé de « fournir illégalement des secrets d’État à l’étranger ».

Coyle a déclaré que son partenaire de sept ans était « fort et résilient » mais que l’incertitude et la séparation d’avec ses enfants devenaient une lutte croissante.

« J’ai remarqué ces derniers mois, en particulier… cette incertitude persistante fait des ravages, c’est certain. Je pense qu’elle veut juste savoir quand ce sera fini…

« Ne pas savoir quand ce cauchemar prendra fin est évidemment non seulement très difficile pour elle, mais je pense que c’est tout à fait inacceptable. Les gens ne devraient pas être obligés d’attendre dans les limbes aussi longtemps.

Le citoyen australien né en Chine, Cheng Lei, est détenu en Chine depuis août 2020. Crédit: Vaughn Ridley/Sportsfile pour Web Summit via Ge

Cheng Lei « s’est concentré sur le fait de rester en bonne santé »

Coyle a déclaré que la principale préoccupation de sa partenaire était de rentrer chez elle avec ses enfants, qui ont 14 et 11 ans et qui étaient pris en charge en Australie par leur grand-mère.

« Ils vont bien… les enfants essaient de continuer leur vie. Mais évidemment, trois ans sans leur maman, c’est extrêmement difficile. Ils comprennent certainement tout ce qui s’est passé, c’est certain.

Coyle a déclaré que Cheng se concentrait sur la santé physique et mentale et avait même conservé son sens de l’humour.

« Il est difficile. Elle a plaisanté avec moi il y a quelque temps en disant que mon café Starbucks couvre probablement le montant d’argent dépensé pour la nourriture maison pendant une semaine, donc ce n’est pas génial », a-t-il déclaré.

«Mais c’est une personne très forte et résiliente.

«Elle voulait des livres de yoga plus avancés et des choses comme ça. J’ai donc envoyé ceux-là. Et elle se concentre beaucoup sur le fait de rester en aussi bonne santé que possible.

Penny Wong souligne l’importance des « Australiens détenus »

La semaine dernière, la ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré qu’un plus tard cette année dépendait des progrès « en ce qui concerne les Australiens détenus ».

« Je pense que la Chine est bien consciente de la priorité que l’Australie accorde aux mouvements là-bas et c’est pourquoi le Premier ministre et moi avons continué à soulever ces cas particuliers dans nos interactions avec nos homologues », a déclaré Wong, après avoir rencontré le haut diplomate chinois Wang Yi à le sommet des ministres des Affaires étrangères de l’ANASE à Jakarta.

Le directeur adjoint de la division Asie de Human Rights Watch, Phil Robertson, a déclaré qu’Albanese devrait insister pour que Cheng soit libéré avant qu’il ne se rende en Chine.

« Il s’agit une fois de plus d’un cas où la diplomatie australienne est en deçà. Ils devraient parler fort, ils devraient essentiellement faire venir d’autres alliés et faire vraiment pression sur le gouvernement chinois pour qu’il laisse partir cette personne », a-t-il déclaré à SBS News.

« La liberté des médias est une question centrale en Chine et c’est une affaire majeure qui indique qu’une fois de plus, le gouvernement chinois n’a aucun intérêt à respecter les droits humains internationaux. »

Coyle a déclaré que même s’il n’avait pas parlé avec Wong avant le voyage, il était en « contact assez régulier avec son bureau » et a déclaré qu’il pensait que le gouvernement albanais faisait tout ce qu’il pouvait.

« D’après sa déclaration, elle accorde une très grande importance au cas de Lei. Je pense que tout le monde comprend que cela continue d’être un obstacle sérieux au retour à la normale des relations bilatérales…

« Je suis sûr que c’est quelque chose que Pékin comprend également, que des Australiens impartiaux et d’autres personnes du monde entier qui connaissent la situation la regardent et pensent que c’est complètement inacceptable. »

un universitaire anglo-australien emprisonné par le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien pendant 804 jours, a imploré dimanche Albanese de ne pas se rendre à Pékin sans l’assurance de la liberté de Cheng.

Alors que cela fait trois ans que Coyle n’a pas vu le visage de Cheng ou qu’elle n’a pas entendu sa voix, il est en contact avec elle à travers les visites consulaires de 30 minutes qui ont lieu une fois par mois.

«Je peux écrire et ensuite elle peut envoyer des messages…. l’ambassade ramassera une lettre. Elle est généralement autorisée à écrire une fois par mois, à sa famille immédiate et à moi-même. Voilà donc l’étendue du contact. Ce n’est donc pas comme si nous pouvions passer un appel téléphonique ou non. Cela ne s’est pas produit depuis 35 mois et plus. »

Coyle a dit qu’il tenait bon.

« Je ne suis pas celui assis dans une boîte. C’est difficile, mais beaucoup plus difficile pour les parents et les enfants que pour moi. Mon travail consiste simplement à soutenir tout le monde autant que possible et à m’assurer que nous soulevons cette injustice aussi souvent que possible avec les bonnes personnes.

Il a dit que l’ironie était que Cheng était un grand partisan des relations bilatérales entre l’Australie et la Chine.

« C’est quelqu’un qui était profondément passionné par les avantages de la relation bilatérale. Je suis donc sûr qu’elle veut voir les choses s’améliorer également. Cela, je n’en doute pas.

reste également détenu en Chine dans des conditions secrètes après avoir été détenu à l’aéroport de Guangzhou en janvier 2019 à la suite d’un vol en provenance de New York. Les autorités chinoises l’ont accusé en 2021 d’avoir mis en danger la sécurité nationale en rejoignant ou en acceptant une mission d’une organisation d’espionnage non identifiée.

Il a nié avoir travaillé comme espion pour l’Australie ou les États-Unis.