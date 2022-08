Cheney perd le GOP du Wyoming et réfléchit à sa candidature pour 2024

CHEYENNE, Wyo.-

La représentante du Wyoming, Liz Cheney, était de plus en plus ouverte mercredi à envisager une campagne présidentielle de 2024 après avoir perdu une primaire républicaine à un challenger soutenu par l’ancien président américain Donald Trump.

S’adressant à NBC à la suite de sa perte, la députée du troisième mandat a qualifié Trump de “menace et de risque très graves pour notre république”, et a déclaré que le vaincre nécessitera “un front large et uni de républicains, de démocrates et d’indépendants – et c’est ce dont j’ai l’intention de faire partie.”

Elle a refusé de dire si elle se présenterait à la présidence, mais a reconnu que c’était “quelque chose auquel je pense”.

Les premiers résultats – et la marge de plus de 35 points de sa défaite – ont été un puissant rappel du virage rapide du GOP vers la droite. Un parti autrefois dominé par des conservateurs soucieux de la sécurité nationale et favorables aux affaires comme son père, l’ancien vice-président Dick Cheney, appartient désormais à Trump, animé par son appel populiste et, surtout, son déni de la défaite aux élections de 2020.

De tels mensonges, qui ont été catégoriquement rejetés par les responsables électoraux fédéraux et étatiques ainsi que par le procureur général de Trump et les juges qu’il a nommés, ont transformé Cheney d’un critique occasionnel de l’ancien président en la voix la plus claire au sein du GOP avertissant qu’il représente une menace pour la démocratie. normes. Elle est la meilleure républicaine du panel de la Chambre enquêtant sur l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis par une foule de partisans de Trump, une attaque à laquelle elle a fait référence en faisant un signe de tête à son avenir politique.

“J’ai dit depuis le 6 janvier que je ferai tout ce qu’il faut pour que Donald Trump ne soit plus jamais près du bureau ovale – et je le pense”, a-t-elle déclaré lors de son discours de concession mardi.

Cheney a décrit sa perte principale mardi soir comme le début d’un nouveau chapitre de sa carrière politique alors qu’elle s’adressait à un petit groupe de partisans, dont son père, au bord d’un vaste champ flanqué de montagnes et de balles de foin.

“Notre travail est loin d’être terminé”, a-t-elle déclaré, évoquant Abraham Lincoln, qui a également perdu les élections au Congrès avant d’accéder à la présidence et de préserver le syndicat.

Quatre cents miles (645 kilomètres) à l’est du discours de concession de Cheney, les partisans festifs de Hageman se sont réunis lors d’un vaste rodéo en plein air et d’un festival de la culture occidentale à Cheyenne, beaucoup portant des bottes de cow-boy, des chapeaux et des jeans.

“De toute évidence, nous sommes tous très reconnaissants au président Trump, qui reconnaît que le Wyoming n’a qu’un seul représentant au Congrès et nous devons faire en sorte que cela compte”, a déclaré Hageman, un avocat de l’industrie de l’élevage qui avait terminé troisième lors d’une précédente candidature au poste de gouverneur.

Faisant écho aux théories du complot de Trump, elle a faussement affirmé que les élections de 2020 étaient “truquées” alors qu’elle courtisait ses loyalistes à l’approche des élections.

Trump et son équipe ont célébré la défaite de Cheney, qui pourrait représenter sa plus grande victoire politique dans une saison primaire pleine d’entre eux. L’ancien président a qualifié les résultats de “réprimande complète” du comité du 6 janvier.

“Liz Cheney devrait avoir honte d’elle-même, de la façon dont elle a agi et de ses paroles et actions malveillantes et moralisatrices envers les autres”, a-t-il écrit sur sa plateforme de médias sociaux. “Maintenant, elle peut enfin disparaître dans les profondeurs de l’oubli politique où, j’en suis sûr, elle sera beaucoup plus heureuse qu’elle ne l’est en ce moment. Merci WYOMING !”

La nouvelle a offert une pause bienvenue à la concentration de Trump sur ses enchevêtrements juridiques croissants. À peine huit jours plus tôt, des agents fédéraux exécutant un mandat de perquisition ont récupéré 11 ensembles de documents classifiés dans le domaine de Floride de l’ancien président.

Pendant ce temps, en Alaska, qui a également tenu des élections mardi, la sénatrice Lisa Murkowski, une autre éminente critique du GOP de Trump, est sortie de sa primaire. Sarah Palin, candidate à la vice-présidence du GOP en 2008 et alliée fidèle de Trump, était également destinée aux élections générales de novembre dans la course au seul siège de l’Alaska à la Chambre des États-Unis.

Mais l’essentiel de l’attention était sur Cheney, dont la défaite aurait été impensable il y a à peine deux ans. Fille d’un ancien vice-président, elle est issue de l’une des familles politiques les plus en vue du Wyoming. Et à Washington, elle était la républicaine n ° 3 de la Chambre, une voix influente dans la politique et la politique du GOP avec un record de vote conservateur exceptionnel.

Cheney sera désormais expulsée du Congrès à la fin de son troisième et dernier mandat en janvier. On ne s’attend pas à ce qu’elle quitte Capitol Hill tranquillement.

Elle poursuivra son rôle de leader au sein du panel du Congrès chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier jusqu’à sa dissolution à la fin de l’année. Et elle envisage activement une candidature à la Maison Blanche en 2024 – en tant que républicaine ou indépendante – après avoir juré de faire tout ce qui est en son pouvoir pour lutter contre l’influence de Trump dans son parti.

Avec la perte de Cheney, les républicains qui ont voté pour destituer Trump sont en train de disparaître.

Au total, sept sénateurs républicains et 10 membres de la Chambre républicaine ont soutenu la destitution de Trump dans les jours qui ont suivi la prise d’assaut du Capitole américain par ses partisans alors que le Congrès tentait de certifier la victoire du président Joe Biden. Seuls deux de ces 10 membres de la Chambre ont remporté leurs primaires cette année. Après deux départs à la retraite au Sénat, Murkowski est le seul républicain du Sénat sur le scrutin de cette année.

Cheney a été forcée de demander l’aide de la petite minorité démocrate de l’État dans sa tentative de remporter une victoire. Mais les démocrates à travers l’Amérique, parmi lesquels les principaux donateurs, en ont pris note. Elle a recueilli au moins 15 millions de dollars américains pour son élection, un chiffre étonnant pour un concours politique du Wyoming.

Les électeurs ont répondu à l’intérêt pour la course. Avec un peu plus de la moitié des voix comptées, le taux de participation a été supérieur d’environ 50% à celui de la primaire républicaine de 2018 pour le gouverneur.

Si Cheney se présente finalement à la présidence – en tant que républicaine ou indépendante – ne vous attendez pas à ce qu’elle remporte les trois votes électoraux du Wyoming.

“Nous aimons Trump. Elle a essayé de destituer Trump”, a déclaré mardi l’électeur de Cheyenne, Chester Barkell, à propos de Cheney. “Je ne fais pas confiance à Liz Cheney.”

Et à Jackson, l’électeur républicain Dan Winder a déclaré qu’il se sentait trahi par sa députée.

“Plus de 70% de l’État du Wyoming a voté républicain lors de la dernière élection présidentielle et elle s’est retournée et a voté contre nous”, a déclaré Winder, un directeur d’hôtel. “Elle était notre représentante, pas la sienne.”

——



Les gens ont signalé de New York. Les écrivains AP Thomas Peipert à Cheyenne et Jill Colvin à New York ont ​​contribué.