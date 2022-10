Cheney : Nous ne laisserons pas Trump transformer le témoignage en cirque

WASHINGTON –

Le comité de la Chambre des États-Unis enquêtant sur l’émeute du Capitole ne donnera pas à Donald Trump la chance de transformer une éventuelle apparition télévisée en direct de son témoignage cité à comparaître en un «cirque» et une «lutte alimentaire» alors que les législateurs tentent de s’assurer qu’il se conforme à leurs demandes, le panel a déclaré dimanche le vice-président.

Le comité exige le témoignage de Trump sous serment le mois prochain ainsi que des documents pertinents à son enquête. Pour éviter une bataille juridique compliquée et prolongée, Trump aurait dit à ses associés qu’il pourrait envisager de se conformer à l’assignation s’il pouvait répondre aux questions lors d’un témoignage en direct.

Lorsqu’on lui a demandé si le comité envisagerait de prendre son témoignage en direct, la représentante Liz Cheney n’a pas directement répondu dimanche. Elle a déclaré que le comité ne permettrait pas au témoignage de Trump de se transformer en une «combat alimentaire» à la télévision – tout comme on l’a vu, a-t-elle dit, lors des apparitions télévisées de Trump telles que l’un de ses débats présidentiels de 2020 – et elle a averti que le comité agirait. s’il ne se conforme pas à l’assignation.

“Nous allons procéder à l’interrogatoire de l’ancien président sous serment”, a déclaré Cheney, R-Wyo., Sur “Meet the Press” sur NBC. “Cela peut prendre plusieurs jours, et ce sera fait avec un niveau de rigueur et de discipline et de sérieux qu’il mérite. Nous n’allons pas permettre – il ne va pas transformer cela en cirque.

“Nous avons de très nombreuses alternatives que nous envisagerons si l’ancien président décide qu’il ne va pas se conformer à son obligation légale, une obligation légale que chaque citoyen américain doit se conformer à une assignation à comparaître”, a-t-elle déclaré.

Son bureau a précisé plus tard qu’elle et le comité du 6 janvier n’excluaient pas la possibilité d’un témoignage en direct. Il n’a pas indiqué quelle forme cela pourrait prendre pour éviter la “lutte contre la nourriture” ou le “cirque” qui, selon Cheney, ne se produirait pas.

L’assignation à comparaître, émise vendredi, appelle Trump à remettre les documents d’ici le 4 novembre et à témoigner “le ou vers” le 14 novembre.

On ne sait pas comment Trump et son équipe juridique réagiront. Il pourrait se conformer ou négocier avec le comité, annoncer qu’il défiera l’assignation ou l’ignorer complètement. Il pourrait aller au tribunal et essayer de l’arrêter.

La semaine dernière, Steve Bannon, un allié de longue date de Trump, a été condamné à quatre mois derrière les barreaux après avoir défié une citation à comparaître du même comité. Il reste libre dans l’attente de l’appel. L’ancien conseiller commercial de Trump, Peter Navarro, attend également un procès le mois prochain pour des accusations similaires d’outrage au Congrès.

L’assignation comprend des demandes pour toute communication faisant référence à des groupes extrémistes qui venaient à Washington, des pressions sur les législateurs des États pour qu’ils annulent le vote électoral de 2020 et des messages sur le vice-président Mike Pence, que Trump poussait à s’opposer à la victoire du président Joe Biden.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, D-Californie, a déclaré dimanche qu’elle doutait que Trump se présente pour sa déposition et que le public devrait savoir “que personne n’est au-dessus de la loi”.

“Je ne pense pas qu’il soit assez homme pour se présenter”, a déclaré Pelosi sur MSNBC. «Je ne pense pas que ses avocats voudraient qu’il se présente parce qu’il (aurait) dû témoigner sous serment. … Nous verrons.”

Il reste peu d’avantages juridiques pour Trump à coopérer avec le comité à un moment où il fait face à d’autres batailles juridiques dans diverses juridictions, notamment au sujet de son entreprise familiale à New York et du traitement des dossiers présidentiels dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride.

Il est possible que les avocats de Trump choisissent simplement de manquer le temps imparti à l’assignation s’ils vont au tribunal pour essayer de l’écraser, car le comité de deux républicains et de sept démocrates doit terminer son travail d’ici la fin de l’année.

Cheney, dans l’interview télévisée, a clairement indiqué que Trump avait commis “de multiples infractions pénales” et devait être poursuivi. Elle a cité ses efforts répétés, comme l’a souligné le comité du 6 janvier, pour saper la démocratie en niant sa défaite électorale face à Biden et en stimulant ses partisans dans la violente attaque contre le Capitole.

“Nous avons été très clairs sur un certain nombre d’infractions pénales différentes qui sont probablement en cause ici”, a déclaré Cheney. “Si le ministère de la Justice détermine qu’il dispose des preuves que nous pensons être là et qu’il prend la décision de ne pas poursuivre, je pense que cela remet vraiment en question le fait que nous soyons ou non une nation de lois.”

Cheney, qui a perdu lors de la primaire du Wyoming en août après être devenu le plus féroce critique du GOP de Trump et a signalé une éventuelle élection présidentielle en 2024, a exprimé sa consternation face au nombre de candidats républicains aux élections de mi-mandat du 8 novembre qui nient la légitimité des élections de 2020. Elle a reconnu que l’enquête du comité du 6 janvier sera définitivement terminée en janvier si les républicains reprennent le contrôle de la Chambre.

Tout en disant que cela pourrait prendre « quelques cycles électoraux », Cheney a insisté sur le fait que le Parti républicain peut retrouver son chemin en tant que défenseur de la démocratie et de la Constitution, comme elle l’a dit. Elle a qualifié la campagne présidentielle de 2024 de moment charnière.

“Je pense que le parti doit soit revenir d’où nous sommes en ce moment, qui est un endroit très dangereux et toxique, soit le parti se divisera et il y aura un nouveau parti conservateur qui se lèvera”, a-t-elle déclaré. “Et si Donald Trump est le candidat du Parti républicain, le parti éclatera et il y aura un parti conservateur qui se lèvera à sa place.”

Elle a déclaré que Trump avait montré “sa volonté d’utiliser la force pour tenter d’arrêter la transition pacifique du pouvoir. Et il y a tout simplement beaucoup, beaucoup de millions d’Américains supplémentaires qui, malgré toute affiliation à un parti, comprennent à quel point c’est dangereux”.

Sur la question de savoir si elle pourrait se présenter en 2024, Cheney a déclaré: «Je me concentre sur ce que nous devons faire pour sauver le pays de ce moment dangereux dans lequel nous nous trouvons … pas pour le moment si je vais être candidat ou non.