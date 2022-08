Cheney jure de s’opposer aux candidats du GOP qui nient la perte de Trump

WASHINGTON –

La représentante américaine Liz Cheney a juré dimanche de s’opposer aux candidats républicains qui soutiennent les mensonges de l’ancien président américain Donald Trump sur une élection volée en 2020 et a déclaré les sénateurs Ted Cruz et Josh Hawley “inaptes” à la fonction après avoir voté pour annuler les résultats présidentiels.

Cheney, qui est le principal critique de Trump et vice-président du comité du Congrès chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier 2021 contre le Capitole américain par ses partisans, a déclaré à ABC “This Week” qu’un large mouvement de négation électorale pourrait saper l’ordre constitutionnel américain. si elle n’est pas cochée.

La fille de l’ancien vice-président Dick Cheney a déjà déclaré qu’elle passerait les deux prochaines années à essayer d’empêcher Trump de revenir à la Maison Blanche en 2024, peut-être avec sa propre candidature présidentielle. Elle a refusé de dire à ABC si elle se présenterait à l’intérieur ou à l’extérieur du Parti républicain, si elle décidait de faire une candidature présidentielle.

“Je vais être très concentré sur le travail pour m’assurer que nous faisons tout ce que nous pouvons pour ne pas élire les négationnistes”, a déclaré Cheney dans une interview enregistrée la semaine dernière, quelques jours après avoir perdu sa course primaire républicaine face à un candidat soutenu par Trump.

“Nous avons des négationnistes qui ont été nommés à des postes très importants dans tout le pays. Et je vais travailler contre ces gens. Je vais travailler pour soutenir leurs adversaires.”

Cheney n’a pas précisé à quels candidats républicains elle s’opposerait, mais a reconnu qu’ils incluraient certains de ses collègues républicains à la Chambre des représentants des États-Unis.

Les républicains sont favorisés pour prendre le contrôle de la Chambre, mais pourraient être confrontés à un plus grand défi pour obtenir une majorité au Sénat lors des élections de mi-mandat du 8 novembre, qui détermineront l’équilibre des pouvoirs au Congrès pour les deux prochaines années.

En tant que l’un des deux républicains du comité de la Chambre du 6 janvier, Cheney a pu établir un lien direct entre la mêlée meurtrière et les fausses affirmations répétées de Trump selon lesquelles il a remporté les élections de 2020 contre le président Joe Biden.

“Donald Trump est certainement le centre de la menace”, a déclaré Cheney. “Ce qu’il a créé est un mouvement à un certain niveau qui est post-vérité.”

L’assaut du 6 janvier a forcé le Congrès à suspendre temporairement sa certification de la perte de Trump face à Biden, au cours de laquelle Hawley, Cruz et d’autres membres républicains du Congrès ont voté contre la certification des résultats des élections.

Cheney a déclaré que les actions de Hawley, Cruz et d’autres législateurs républicains “menaçaient fondamentalement l’ordre et la structure constitutionnels” et a conclu qu'”ils se sont tous les deux rendus inaptes à de futures fonctions”.

Un porte-parole de Cruz a répondu par une déclaration disant que le sénateur ne voulait pas ou n’avait pas besoin de l’approbation de Cheney.

Le bureau de Hawley n’était pas immédiatement disponible pour commenter. Ni Cruz ni Hawley ne sont rééligibles en novembre.

Elle a également critiqué le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, pour avoir fait campagne au nom de négationnistes, notamment les candidats républicains au poste de gouverneur Kari Lake d’Arizona et Doug Mastriano de Pennsylvanie.

“C’est quelque chose sur lequel je pense que les gens doivent faire une vraie pause. Vous savez, soit vous croyez fondamentalement et soutiendrez notre structure constitutionnelle, soit vous ne le faites pas”, a déclaré Cheney.

Comme Trump lui-même, DeSantis a flirté avec les électeurs sur la possibilité de sa propre course présidentielle en 2024, alors qu’il cherche à être réélu en Floride cette année. La campagne DeSantis n’était pas immédiatement disponible pour commenter.

La défaite de Cheney à la réélection dans le Wyoming la semaine dernière a été largement considérée comme une victoire de la campagne de vengeance de Trump contre les républicains de la Chambre qui ont voté pour le destituer après l’émeute du 6 janvier. Elle a déclaré à ABC qu’elle avait entendu parler de Biden par la suite: “Nous avons eu une très bonne conversation, une conversation sur l’importance de faire passer le pays avant la partisanerie.”



(Reportage par David Morgan; édité par Mary Milliken et Lisa Shumaker)