Cheney du GOP se rend dans le Michigan pour soutenir la candidature du démocrate Slotkin

EAST LANSING, Michigan (AP) – La représentante républicaine Liz Cheney s’est rendue au Michigan mardi pour soutenir la représentante démocrate Elissa Slotkin, que la représentante du Wyoming a franchi les lignes du parti pour approuver la semaine dernière dans une première.

“Si nous voulons assurer la survie de notre république, nous devons nous éloigner de la politique comme d’habitude”, a déclaré Cheney. « Nous devons nous lever, chacun de nous, et dire que nous allons faire ce qui est bon pour ce pays. Nous allons regarder au-delà de la politique partisane.

Slotkin est un membre de la Chambre pour deux mandats en compétition contre le sénateur de l’État républicain Tom Barrett dans le 7e district du Congrès redessiné du Michigan, qui comprend Lansing. Le concours fait partie des courses House les plus chères du pays et est considéré comme un tirage au sort.

Slotkin, qui s’est décrite comme une démocrate représentant un district de vote Trump, a déclaré aux journalistes que Cheney l’avait approchée le mois dernier à la Chambre au sujet d’une éventuelle approbation. Slotkin a reconnu lors de son discours que les deux différaient sur la plupart des questions politiques, plaisantant sur le fait que la dernière fois que Cheney était dans la région, c’était pour contrer quelque chose que le démocrate de la région de Lansing faisait.

“Mais il y a une très, très grande chose sur laquelle nous sommes d’accord et c’est la préservation de la démocratie américaine”, a déclaré Slotkin.

La visite de Cheney dans l’État du champ de bataille intervient alors qu’elle envisage une élection présidentielle de 2024 après avoir perdu sa primaire plus tôt cette année. Cheney était l’un des huit républicains de la Chambre à avoir perdu les primaires ou choisi de ne pas se faire réélire après avoir voté pour destituer l’ancien président Donald Trump en 2020.

Dans son approbation la semaine dernière, Cheney a mentionné qu’elle avait fait la connaissance de Slotkin alors qu’elle siégeait ensemble au House Armed Services Committee. Slotkin a également travaillé dans le renseignement américain, la sécurité nationale et la défense sous les administrations Obama et Bush.

Cheney a déclaré que c’était la première fois qu’elle faisait campagne pour un démocrate, mais que “ce n’était pas du tout une décision difficile”.

Tous deux ont vivement critiqué les républicains de la Chambre qui ont cherché à minimiser le siège du Capitole américain le 6 janvier 2021. Cheney est vice-président du comité de la Chambre du 6 janvier, qui a récemment émis une assignation à comparaître pour que Trump témoigne.

“En tant que nation aujourd’hui, nous sommes confrontés à une agression continue de la part de l’ancien président et de personnes qui répandent son mensonge”, a déclaré Cheney mardi.

Suite à l’approbation de Cheney la semaine dernière, son principal adversaire Harriet Hageman et l’ancien représentant américain Tulsi Gabbard ont tous deux annoncé qu’ils soutenaient Barrett dans la course dans la région de Lansing.

Barrett a critiqué Cheney lors d’un événement mardi matin pour avoir eu “l’audace” de soutenir son adversaire dans une course critique qui “décidera quel parti contrôle le Congrès”.

“Elissa Slotkin et Liz Cheney prouvent que l’establishment politique a une soif inextinguible d’engagement militaire à l’étranger”, a déclaré Barrett lors de l’événement Howell.

___

Joey Cappelletti est membre du corps de The Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

Joey Cappelletti, l’Associated Press