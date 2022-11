Cheney du GOP approuve la démocrate de Virginie Abigail Spanberger

RICHMOND, Virginie (AP) – La représentante républicaine Liz Cheney a de nouveau traversé l’allée politique cette année électorale et a approuvé un collègue démocrate dans une course compétitive à la Chambre, soutenant samedi l’ancienne officier de la CIA Abigail Spanberger alors qu’elle cherche un troisième mandat dans un nouveau redessiné district du nord de la Virginie.

Cheney, vice-présidente du comité de la Chambre chargé d’enquêter sur l’émeute du Capitole et critique impitoyable de l’ancien président Donald Trump qui a perdu face à un challenger soutenu par Trump lors de sa primaire du Wyoming en août, a déclaré dans un communiqué que Spanberger se concentrait sur la recherche de solutions et “dédié à servir ce pays et ses électeurs et à défendre notre Constitution.

Le candidat du GOP dans le 7e district du Congrès de Virginie, qui est centré autour du corridor de l’Interstate 95 dans la banlieue de Washington et des communautés rurales à l’est et à l’ouest, est Yesli Vega, un responsable du comté et ancien officier de police récemment approuvé par Trump.

Dans la déclaration fournie par la campagne de Spanberger, Cheney a déclaré que Vega “favorise les théories du complot, nie les résultats des élections avec lesquels elle n’est pas d’accord et défend l’indéfendable”. Cheney a ajouté: “Nous avons besoin que nos dirigeants élus soient honnêtes, sérieux et responsables, c’est pourquoi j’exhorte les électeurs du 7e district de Virginie à soutenir Abigail Spanberger.”

Au cours de sa campagne primaire, Vega a déclaré qu’elle croyait qu’il y avait des preuves qui “indiquent que l’élection de 2020 a été entravée”. Mais elle a dit qu’elle ne croyait pas que l’élection avait été volée. Vega a également fait face à des critiques persistantes de la part de Spanberger et d’autres démocrates à propos de remarques – non spécifiquement mentionnées dans l’approbation de Cheney – dans lesquelles Vega s’est livré à l’idée que la grossesse pourrait être moins probable en cas de viol.

Spanberger, un centriste, a déclaré que Cheney “comprend que mon travail pour la Virginie est fondé sur le principe de donner la priorité à notre pays – sur le parti – toujours”.

La campagne de Vega a répondu en disant que les Virginiens ne font pas confiance aux “mensonges” de Cheney ou de Spanberger et “savent que Yesli va à Washington pour se battre pour eux, pas pour un parti politique”.

En octobre, Cheney a approuvé la représentante Elissa Slotkin du Michigan, la première fois que Cheney soutenait officiellement un démocrate. Elle a également récemment visité le Michigan pour faire campagne avec Slotkin.

Samedi, Cheney n’a notamment pas approuvé la représentante de Virginie Elaine Luria, membre du comité du 6 janvier et autre démocrate centriste dans une course difficile. Luria fait face à la sénatrice d’État Jen Kiggans dans le 2e district du Congrès côtier de Virginie.

Un porte-parole de Luria, Jayce Genco, dirait seulement qu’il n’y a aucun plan actuel pour que Cheney s’implique dans la course. Un porte-parole de Cheney, Jeremy Adler, a refusé de commenter au-delà de la déclaration écrite.

Cheney, qui a perdu sa primaire du GOP en août au profit d’un challenger soutenu par Trump, a précédemment déclaré qu’elle envisageait une campagne présidentielle de 2024, que l’ancien président devrait également mener.

Il n’y a aucune preuve de fraude, de tricherie ou de manipulation généralisée des machines à voter lors des élections de 2020. Des examens exhaustifs dans les États contestés par Trump ont confirmé la victoire du démocrate Joe Biden, et les contestations judiciaires poursuivies par l’ancien président et ses alliés ont été rejetées par de nombreux juges, y compris ceux nommés par les républicains.

L’approbation de Cheney pour Spanberger a été rapportée pour la première fois par le Washington Post.

Sarah Rankin, l’Associated Press