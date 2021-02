WASHINGTON (AP) – La représentante Liz Cheney, troisième leader du GOP à la Chambre, a déclaré dimanche qu’elle n’avait pas été découragée par la censure des républicains du Wyoming et les critiques de certains collègues de la Chambre concernant son vote pour destituer Donald Trump, et ne démissionnerait pas ou ne reculerait pas sa répudiation de l’ancien président.

Cheney a déclaré que le serment qu’elle avait prêté à la Constitution l’avait obligée à voter pour la destitution, « et cela ne se plie pas à la partisanerie, il ne se plie pas à la pression politique. »

Elle a suggéré que si elle était au Sénat, elle pourrait voter pour condamner Trump pour son rôle dans l’émeute du 6 janvier au Capitole. Le procès de Trump au Sénat commence mardi.

«J’écoutais le témoignage – j’écoutais les preuves», a déclaré Cheney à «Fox News Sunday». «Je crois évidemment et j’ai fait alors que ce que nous savons déjà suffit pour sa destitution. Ce que nous savons déjà constitue la violation la plus grave de son serment d’office par n’importe quel président dans l’histoire du pays, et ce n’est pas quelque chose que nous pouvons simplement regarder au-delà ou faire semblant de ne pas se produire ou essayer de passer à autre chose.

«Nous devons nous assurer que cela ne se reproduira plus jamais», dit-elle.

Samedi, le Parti républicain du Wyoming a voté à une écrasante majorité pour censurer Cheney. Seuls huit des 74 membres du comité central du GOP des États membres se sont opposés à la sanction lors d’un vote qui n’a pas procédé à un décompte formel. Le document de censure accusait Cheney d’avoir voté pour destituer Trump, même si la Chambre ne lui avait pas proposé «d’audience formelle ou de procédure régulière».

Cela fait suite à un vote au scrutin secret 145-61 la semaine dernière dans la capitale du pays dans lequel les républicains de la Chambre ont massivement repoussé une rébellion des conservateurs d’extrême droite pour expulser Cheney de la direction pour son vote de destitution.

«Nous devons honorer le président Trump. Tout ce que le président Trump a fait a été d’appeler à une assemblée pacifique et de protester pour une élection juste et vérifiée », a déclaré Darin Smith, un avocat de Cheyenne, Wyoming, qui a perdu contre Cheney lors de la primaire républicaine pour le siège de la Chambre en 2016.« Le Parti républicain a besoin pour la mettre en garde.

Cheney a déclaré à plusieurs reprises qu’elle avait voté sa conscience pour soutenir la destitution de l’émeute, qui a suivi un rassemblement où Trump a encouragé les partisans à se débarrasser des législateurs qui «ne sont pas bons, les Liz Cheneys du monde».

Loin de mener une manifestation pacifique, Trump «a convoqué cette foule, rassemblé la foule et allumé la flamme de cette attaque», a déclaré Cheney dans un communiqué avant le vote de destitution du 13 janvier. Environ les deux tiers des républicains de la Chambre ont voté pour soutenir les efforts de Trump pour annuler sa défaite électorale de novembre – quelques heures seulement après le siège meurtrier du Capitole par ses partisans.

«Les gens ont menti», a-t-elle déclaré dimanche. «La mesure dans laquelle le président, le président Trump, pendant des mois avant le 6 janvier a répandu l’idée que l’élection avait été volée ou que l’élection avait été truquée était un mensonge.

Cheney, la fille de l’ancien vice-président Dick Cheney et membre de l’establishment du parti, a critiqué son parti d’État pour la censure, notant que les républicains de l’État avaient adopté des théories du complot telles que l’affirmation inexacte selon laquelle des partisans non-Trump étaient derrière les violentes manifestations.

Elle a également critiqué ses collègues de la Chambre pour avoir soutenu la représentante Marjorie Taylor Greene, affirmant que son parti – et non les démocrates – aurait dû être le seul à punir le républicain de droite de Géorgie pour son adhésion en ligne à des opinions racistes et violentes et à une conspiration bizarre. théories. La Chambre dirigée par les démocrates a voté jeudi pour dépouiller Greene de ses affectations aux comités de l’éducation et du budget de la Chambre, avec seulement 11 républicains se joignant pour soutenir le mouvement.

«Nous sommes le parti de Lincoln, nous ne sommes pas le parti de QAnon ou de l’antisémitisme ou des négationnistes de l’Holocauste, ni de la suprématie blanche ou des théories du complot. Ce n’est pas qui nous sommes », a déclaré Cheney.

«Nous devons nous assurer qu’en tant que républicains, nous sommes le parti de la vérité et que nous sommes honnêtes sur ce qui s’est réellement passé en 2020, afin que nous ayons une chance de gagner en 2022 et de reconquérir la Maison Blanche en 2024», dit-elle.