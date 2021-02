Liz Cheney a déclaré dimanche que le tweet de Donald Trump au milieu de la tempête du Capitole le mois dernier aurait pu être la tentative de l’ancien président de « provoquer la violence » intentionnellement.

«Une enquête criminelle massive est en cours. Il y aura une enquête criminelle massive sur tout ce qui s’est passé le 6 janvier et les jours précédents », a déclaré le représentant Cheney à Chris Wallace sur Fox News Sunday. « Les gens voudront savoir exactement ce que faisait le président. »

« Ils veulent savoir, par exemple, si le tweet qu’il a envoyé qualifiant le vice-président Pence de lâche alors que l’attaque était en cours, si ce tweet, par exemple, était un effort prémédité pour provoquer la violence », a-t-elle poursuivi.

Cheney était le plus haut républicain de la Chambre à voter pour la destitution de Trump le mois dernier après que les démocrates aient publié un article contre lui pour « incitation à l’insurrection », affirmant que sa rhétorique accusée était à blâmer pour l’attaque.

Le 6 janvier, alors que des émeutiers pro-Trump enfreignaient le Capitole, l’ancien président a tweeté: « Mike Pence n’a pas eu le courage de faire ce qui aurait dû être fait pour protéger notre pays et notre Constitution, donnant aux États une chance de certifier un ensemble de faits corrigés, et non les faits frauduleux ou inexacts qu’il leur a été demandé de certifier au préalable.

Il a ajouté: « Les États-Unis exigent la vérité! »

Depuis lors, le compte Twitter de Trump a été définitivement suspendu et ce tweet a été supprimé.

Le poste, cependant, pourrait revenir hanter l’ancien président car il pourrait être utilisé dans le procès de destitution qui a débuté au Sénat cette semaine.

Alors que les émeutiers pro-Trump prenaient d’assaut le Capitole le 6 janvier, le président de l’époque a tweeté que le vice-président Mike Pence n’avait pas le « courage » d’annuler les résultats et a déclaré que « les États-Unis exigent la vérité! »

Cheney a déclaré à « Fox News Sunday » que les enquêteurs et les Américains « veulent savoir … si ce tweet, par exemple, était un effort prémédité pour provoquer la violence »

Suite à son vote pour destituer Trump, Cheney a fait face à une litanie de retombées, y compris des appels pour qu’elle soit évincée de son poste de présidente de la conférence GOP et une censure formelle du Wyoming GOP.

La députée, cependant, ne démissionne pas, suggérant que si elle était sénateur, elle voterait pour condamner Trump.

«Si j’étais au Sénat, j’écouterais le témoignage. J’écouterais les preuves. Si vous êtes sénateur, vous avez la responsabilité d’être juré et je pense que c’est très important », a déclaré Cheney à Wallace.

« Mais je crois évidemment et j’ai fait alors que ce que nous savons déjà est suffisant pour sa destitution », a-t-elle poursuivi. « Ce que nous savons déjà constitue la violation la plus grave de son serment d’office par n’importe quel président de l’histoire du pays, et ce n’est pas quelque chose que nous pouvons simplement regarder au-delà ou faire semblant de ne pas se produire ou essayer de passer à autre chose. Nous devons nous assurer que cela ne se reproduira plus.

Il est très peu probable que Trump soit condamné lors du deuxième procès en destitution contre lui, car au moins 17 républicains devraient voter avec les démocrates pour atteindre les deux tiers nécessaires.

La républicaine du Wyoming a également déclaré à Fox dimanche matin qu’elle ne démissionnerait pas en tant que représentante en général de son État après que le GOP de l’État a voté pour la censurer formellement après son vote de destitution « oui ».

Cheney a snobé Trump dans une interview à Fox News, affirmant que le parti ne devrait pas embrasser l’ancien président ou quoi que ce soit de la représentante ultra-loyaliste de Trump, Marjorie Taylor Greene.

« Nous devons nous assurer que nous sommes en mesure de transmettre aux électeurs américains, nous sommes le parti de la responsabilité, nous sommes le parti de la vérité, que l’on peut faire confiance à nous pour relever les défis auxquels cette nation est confrontée comme COVID et cela va nous obligent à nous concentrer sur le fond, la politique et les questions à venir », a déclaré Cheney.

«Nous ne devrions pas embrasser l’ancien président», a-t-elle ajouté dans son interview sur «Fox News Sunday» avec Chris Wallace.

Tout en intensifiant ses attaques contre Trump – qu’elle a voté pour destituer le mois dernier – Cheney a également lancé des attaques contre son collègue représentant du GOP Greene.

« En ce qui concerne le membre du Congrès Greene, nous avons tous été très clairs », a déclaré Cheney après que la Chambre ait voté pour retirer jeudi la représentante de la Géorgie de ses deux missions au comité pour avoir précédemment poussé les conspirations QAnon.

« Les choses qu’elle a dites n’ont aucune place dans notre discours public et nous, en tant que conférence républicaine, devrions traiter cette question », a déclaré Cheney en défendant l’appel des républicains aux démocrates pour leur permettre de régler la question au sein de leur conférence. «Nous aurions dû nous en occuper. Ce n’est pas quelque chose que les démocrates devraient aborder sur le sol de la Chambre, nous aurions dû nous en occuper.

«Nous sommes le parti de Lincoln», a poursuivi Cheney. «Nous ne sommes pas le parti de QAnon ou de l’antisémitisme ou des négationnistes de l’Holocauste, ni de la suprématie blanche ou des théories du complot. Ce n’est pas qui nous sommes.

Le Parti républicain du Wyoming a voté à une écrasante majorité samedi pour censurer Cheney pour avoir voté pour destituer Trump pour « incitation à l’insurrection » lors de l’émeute du 6 janvier au Capitole.

Seuls huit des 74 membres du comité central du GOP des États membres se sont opposés à la censure lors d’un vote qui n’a pas abouti à un décompte officiel. Le document de censure a accusé Cheney d’avoir voté pour la destitution même si la Chambre des États-Unis n’a pas proposé d’audition formelle ou de procédure régulière de Trump.

«Nous devons honorer le président Trump. Tout ce que le président Trump a fait, c’est d’appeler à une assemblée pacifique et de manifester pour une élection juste et vérifiée », a déclaré Darin Smith, un avocat de Cheyenne qui a perdu contre Cheney lors de la primaire républicaine américaine en 2016. « Le Parti républicain doit la mettre en garde. ».

En plus du vote, le parti a également annoncé qu’il allait « retenir tout financement politique futur » à Cheney, rapporte CNN.

Joey Correnti, président du GOP dans le comté de Carbon où le vote de censure a eu lieu: « La voix du peuple compte-t-elle et si c’est le cas, est-ce que cela n’a d’importance qu’aux urnes? »

La motion a également appelé Cheney à rembourser les dons du GOP de l’État et de tous les partis républicains du comté qui ont fait des dons à sa dernière campagne.

Cheney, dans un communiqué après le vote, a déclaré qu’elle restait honorée de représenter le Wyoming et qu’elle se battrait toujours pour les problèmes qui importent le plus à l’État.

«La défense de notre Constitution et des libertés qu’elle garantit est au premier plan. Mon vote pour destituer a été contraint par le serment que j’ai prêté à la Constitution », a déclaré Cheney.

Les responsables républicains ont déclaré qu’ils avaient invité Cheney mais qu’elle n’y était pas. Une chaise vide intitulée « Représentant Cheney » était assise à l’avant de la salle de réunion

Le vote de censure a été le dernier coup dur pour Cheney pour avoir rejoint neuf représentants républicains et tous les démocrates à la Chambre des États-Unis lors du vote de destitution du 13 janvier. À peine trois mois après avoir remporté un troisième mandat avec près de 70%, Cheney fait déjà face à au moins deux principaux adversaires républicains en 2022.

Ils comprennent le sénateur de l’État républicain Anthony Bouchard, un militant des droits des armes à feu de Cheyenne, qui était à la réunion, mais pas parmi ceux qui parlent. Smith a également déclaré qu’il réfléchissait à l’opportunité de se présenter à nouveau au Congrès.

Cheney, vue en train de passer par la sécurité à la Chambre, a déclaré dans un communiqué après le vote qu’elle restait honorée de représenter le Wyoming et qu’elle se battrait toujours pour les problèmes qui importent à son état.

Le 28 janvier, le républicain américain Matt Gaetz, de Floride, a mené un rassemblement contre Cheney devant le Wyoming Capitol. Environ 1000 personnes ont participé

Le 28 janvier, le républicain américain Matt Gaetz, de Floride, a mené un rassemblement contre Cheney devant le Wyoming Capitol. Environ 1 000 personnes ont participé, dont beaucoup portaient des pancartes appelant à la destitution de Cheney, bien que plusieurs se soient montrées favorables.

Cheney restera cependant le troisième membre de la direction du GOP de la Chambre, après un vote de 145 à 61 par les républicains de la Chambre mercredi pour la garder en tant que présidente du comité de la conférence.

Trump fait face mardi à un procès au Sénat américain pour avoir prétendument incité à l’insurrection lorsqu’une foule de partisans a fait irruption et saccagé le Capitole après un rassemblement à proximité dirigé par Trump et ses proches alliés.

Liz Cheney est réélue en 2022 et est déjà confrontée à la perspective d’un défi dans une primaire alors qu’elle a subi des critiques intra-parti pour son soutien à la destitution

Les opposants à la censure venaient principalement de Casper, la deuxième plus grande ville du Wyoming, et de la région de Jackson Hole près des parcs nationaux de Grand Teton et de Yellowstone.

« Résistons à cette infusion de culture d’annulation de gauche pour essayer de censurer et de se débarrasser de tous ceux avec qui nous sommes en désaccord », a déclaré Alexander Muromcew du GOP du comté de Teton.

L’élan de la censure se développait depuis des semaines alors que les républicains locaux d’une douzaine des 23 comtés du Wyoming adoptaient leurs propres résolutions critiquant son vote de destitution.