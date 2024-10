Chemainus Rotary plante des bulbes de crocus violets pour la Journée mondiale contre la polio

Le Rotary Club de Chemainus se prépare pour la Journée mondiale contre la polio le 24 octobre en plantant des bulbes de crocus devant le panneau du Rotary sur Chemainus Road. Dans le cadre de la campagne End Polio Now du Rotary, les membres de la section locale du Rotary font leur part pour sensibiliser l’opinion et collecter des fonds.

Les efforts d’éradication de la polio du Rotary ont commencé en 1979, lorsque des volontaires ont administré des gouttes de vaccin oral contre la polio aux enfants. Depuis lors, les membres ont contribué plus de 2,1 milliards de dollars et d’innombrables heures de bénévolat pour protéger près de trois milliards d’enfants dans 122 pays contre cette maladie paralysante.

Même si certains pensent que la polio a déjà été éradiquée, ces volontaires savent que ce n’est pas le cas. La polio reste endémique en Afghanistan et au Pakistan et a fait une réapparition dévastatrice en Palestine.

« Malheureusement, la polio a levé sa vilaine petite tête à Gaza », déclare Terry Jacques, membre du Rotary de Chemainus.

L’Associated Press a rapporté en août de cette année qu’un garçon de 10 mois non vacciné à Gaza était le premier cas de polio dans le territoire palestinien déchiré par la guerre depuis plus de 25 ans. Des centaines de milliers d’enfants n’ont pas été vaccinés en raison du conflit entre Israël et le Hamas.

Les membres du Rotary affirment qu’il est crucial de continuer à œuvrer pour mettre fin à la maladie dans ces régions et maintenir les autres territoires exempts de poliomyélite. Le site Internet du Rotary International déclare que « si tous les efforts d’éradication s’arrêtaient aujourd’hui, d’ici 10 ans, la poliomyélite pourrait paralyser jusqu’à 200 000 enfants chaque année ».

La campagne est personnelle pour de nombreux bénévoles de Chemainus qui se souviennent d’avoir été parmi les premiers au Canada à être vaccinés contre la polio lorsqu’ils étaient enfants.

« Chacun d’entre nous s’en souvient », déclare Art Carlyle, bénévole du Rotary, qui a encore des visions de « pièces pleines de poumons d’acier ».

« Les personnes qui ont contracté la polio ont dû être placées sous respirateur pour le reste de leur vie. Ils avaient besoin d’un poumon d’acier pour respirer », a-t-il expliqué.

Grâce au développement d’un vaccin contre la polio en 1955, il était très simple de s’assurer que des personnes comme Carlisle ne contractent pas la polio lorsqu’elles étaient enfants.

« Ils ont mis les gouttes sur un morceau de sucre, j’ai mangé le morceau de sucre, j’avais fini et c’était un miracle », a-t-il déclaré.

«C’était une inoculation au bras gauche», se souvient Jacques. «Nous étions juste à l’école. Personne n’a posé de questions. Personne n’a rien signé. Nous avons juste fait la queue et nous sommes fait vacciner. Maintenant, nous sommes ici, vivant et respirant pour vous montrer que nous n’avons pas la polio.

Jacques souligne que la polio n’est pas une maladie du passé, soulignant que le dernier patient survivant aux poumons d’acier est décédé cette année seulement. Paul Richard Alexander a contracté la polio en 1952, à l’âge de six ans. Bien qu’il ait survécu à la poliomyélite, Alexander a vécu jusqu’au 11 mars 2024.

Les résidents de Chemainus peuvent rechercher les crocus que le Rotary plante pour embellir la communauté et servir de rappel important du travail qui reste à faire. Le crocus violet est un symbole de la campagne mondiale du Rotary pour éradiquer la polio. Sa couleur représente le colorant violet utilisé pour marquer le doigt d’un enfant pour indiquer qu’il a reçu le vaccin oral contre la polio qui lui sauve la vie. Les Rotary clubs du monde entier plantent des millions de crocus violets chaque année pour sensibiliser aux efforts visant à mettre fin à la polio.

Les membres de la communauté peuvent contribuer à mettre fin définitivement à la polio en soutenant la campagne End Polio Now du Rotary et les dons peuvent être effectués via le site Internet de l’organisation.