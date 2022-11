Cheltenham Gold Cup : L’Homme Presse fait un retour gagnant dans Rehearsal Chase à Newcastle | Nouvelles de la course

L’Homme Presse s’est mis fermement dans le compte de la Cheltenham Gold Cup en faisant un travail léger sur le Betfair Exchange Rehearsal Handicap Chase de Newcastle à son retour à l’action.

Le hongre formé par Venetia Williams a remporté cinq courses sur le rebond la saison dernière, aboutissant à un succès de première année dans la poursuite des novices consultatifs de Brown à Cheltenham avant de rencontrer une défaite lors de son dernier départ à Aintree.

Faisant son premier départ de la campagne entre les mains de Charlie Deutsch, il a voyagé en bonne place tout au long du concours de près de trois milles.

Parti favori 6/4, le hongre a sauté avec aisance à une erreur près et devançait confortablement Into Overdrive de Mark Walford sur la ligne, l’emportant d’une longueur confortable. Happygolucky était encore trois longueurs en troisième position.

L’Homme Presse a été détourné d’une course prévue à Ascot la semaine dernière en raison d’un terrain inadapté et le propriétaire Andy Edwards était ravi de son effort d’ouverture sous le poids maximum de 12e, Betfair coupant le vainqueur à 7/1 de 10s pour le Festival en Mars.

Il a déclaré: “J’étais vraiment détendu toute la semaine, pas inquiet du tout – pas pour gagner, mais juste détendu pour mon cheval. Il est juste classe. Première course de la saison, pour faire ça. Venetia a dit qu’il était prêt à courir, mais viendrait beaucoup pour cela.

“La peur, qui l’a réveillé là où il a failli aller, c’était probablement la meilleure chose qui lui soit arrivée parce qu’il s’envolait en pensant” oh, c’est facile “. Une fois que cela a été fait, il s’est réveillé et était très intelligent à ses clôtures après ça.

“Il n’a sauté que trois clôtures depuis Aintree, il n’a été scolarisé qu’une seule fois, à cause du sol et du voyage à Ascot. C’était la seule chose qui me préoccupait, il pourrait être un peu rouillé autour de ses clôtures.

“Nous avons dit que s’ils faisaient des bêtises, il fallait le mettre derrière et juste suivre, mais il a tellement bien voyagé et tout d’un coup, il était à nouveau devant. C’est merveilleux et nous avons beaucoup de chance.”

Edwards a ajouté: “Je ne sais pas (où il va ensuite) mais il faudrait qu’il pleuve beaucoup pour aller au King George (à Kempton le lendemain de Noël).

“Venetia a dit” faisons-le en deux moitiés “, faisons jusqu’à la nouvelle année en une moitié, puis nous nous inquiétons de la seconde moitié plus tard.”