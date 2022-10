Cheltenham Gold Cup: Hewick pourrait être envoyé directement au Festival après la victoire du Grand National américain pour Shark Hanlon | Nouvelles de la course

Hewick pourrait se diriger directement vers la Cheltenham Gold Cup après sa célèbre victoire au Grand National américain à Far Hills dans le New Jersey.

Monté par son pilote régulier Jordan Gainford, l’enfant de sept ans formé à Shark Hanlon a fait amende honorable pour une erreur de clôture finale dans le Kerry National en s’élançant de 11 longueurs et demie aux États-Unis et suit les empreintes de sabots de Brain Power (2019) et Jury Duty (2018), qui ont tous deux réussi des raids outre-Atlantique ces dernières années.

C’était le troisième gros pot de chasse que l’achat de 850 € a remporté cette année après le succès de la bet365 Gold Cup à Sandown et le Galway Chase en juillet, et son gestionnaire du comté de Carlow était ravi de son “bon petit cheval”.

“Il s’est enfui”, a déclaré Hanlon. “C’est un bon petit cheval, c’est un petit dinga. C’était génial pour les courses irlandaises, génial pour les courses anglaises, c’était bon pour tout. Tout s’est déroulé comme prévu, et j’ai été étonné par la façon dont il a sauté – ce sont des clôtures différentes vers n’importe où ailleurs.”

À cette époque l’année dernière, Hewick remportait le Durham National à Sedgefield et exactement 12 mois plus tard, son entraîneur populaire rêve de la gloire du Festival de Cheltenham après un voyage réussi dans le New Jersey.

Il sera désormais entraîné avec le ruban bleu de Prestbury Park en tête après un repos bien mérité suite à ses efforts au cours des 12 derniers mois.

Image:

Hewick court sans faute pour remporter le Galway Plate 2022





“Je pense qu’il s’améliore tout le temps et sa prochaine étape est la Gold Cup”, a poursuivi Hanlon, qui a rendu un hommage émouvant au regretté Jack de Bromhead dans son interview d’après-course.

“A partir de maintenant, il sera entraîné comme cheval de la Gold Cup, et je ne le ferai peut-être pas courir d’ici la Gold Cup. On verra, il aura peut-être une course et je n’ai pas encore pris ma décision, nous ‘ Je vais juste voir comment il se comporte.

Image:

Shark Hanlon (à droite) célèbre à Galway avec Jordan Gainford





“Mais il va avoir une bonne pause maintenant jusqu’après Noël, puis nous l’entraînerons pour la Gold Cup – peut-être qu’il aura une course en février, nous devrons juste voir.

“Cela a été un voyage depuis qu’il a gagné cette journée l’an dernier au National de Durham. Il nous a fait faire un long chemin et s’il vous plaît Dieu, cela ne s’arrête pas là.”

Pour Hanlon, ce fut une expérience fantastique d’emmener Hewick de l’autre côté de l’Atlantique et le gestionnaire parle de son incrédulité que l’enfant de sept ans semble avoir développé un culte en Amérique.

La remarquable ascension de Hewick en prétendant à la Gold Cup Octobre 2017 – Acheté 850€ Sept 2020 – Gagne sur les haies lors de la 12e demande à Kilbeggan, noté 94 Juin 2021 – Victoires lors de ses débuts en chasse à Clonmel Octobre 2021 – Remporte le Durham National à Sedgefield en tant que favori 3/1, classé 142 Avril 2022 – Remporte la Gold Cup bet365 à Sandown à 16/1, noté 149 Juillet 2022 – Gagne Galway Plate à 16/1, noté 155 Octobre 2022 – Gagne 250 000 $ au Grand National américain à Far Hills

Il a également donné un petit aperçu de ce à quoi ressemblaient les célébrations aux États-Unis, l’équipe de Hanlon s’associant à l’ensemble Cullentra House de Gordon Elliott alors qu’ils profitaient d’un doublé sur la carte Far Hills.

“J’ai rencontré des gens qui avaient conduit trois ou quatre heures pour voir Hewick à cause de son profil au cours des deux derniers mois, je n’arrivais pas à y croire”, a-t-il expliqué. “C’était incroyable, Rachel (partenaire) et les deux enfants sont là et nous nous amusons. Vous devriez voir la foule qui est là, même après la course.

Image:

Hewick court sans faute pour remporter le Galway Plate 2022





“Nous avons passé deux heures là-bas, Gordon et son équipe et nous-mêmes, nous nous sommes tous réunis et nous avions beaucoup de nourriture et beaucoup de boissons pour tout le monde – c’était génial pour Gordon d’avoir un doublé le jour aussi. Trois gagnants irlandais le grand jour était incroyable.

“C’était une journée irréelle et une nuit irréelle – c’était puissant. Nous n’avons pas laissé tomber le côté de toute façon.”