Cheltenham Gold Cup: Cheveley Park “confortable” avec A Plus Tard visant directement le Festival de Cheltenham | Nouvelles de la course

Le directeur de Cheveley Park Stud, Richard Thompson, insiste sur le fait qu’il serait “très à l’aise” si A Plus Tard défendait sa couronne de la Cheltenham Gold Cup sans l’aide d’une autre course.

La charge d’Henry de Bromhead a été un brillant vainqueur du ruban bleu de Prestbury Park la saison dernière, mais peu de choses se sont bien passées pour lui depuis.

Le garçon de neuf ans s’est avéré être sous le mauvais temps après avoir été arrêté lors d’une enchère pour des victoires consécutives dans le Betfair Chase à Haydock en novembre et a été retiré le matin du Savills Chase du mois dernier à Leopardstown après avoir été découvert qu’il avait cogné un joint.

Image:

Rachael Blackmore est la première femme jockey à avoir remporté la Gold Cup, le Grand National et le Champion Hurdle





“Nous avons survolé le Savills Chase et c’était difficile à saisir le moment, mais vous devez faire juste à côté du cheval et il n’y avait évidemment aucun moyen que nous voulions le risquer”, a déclaré Thompson.

“Sa saison a été un peu plate jusqu’à présent, mais nous espérons vraiment qu’il est de retour sur la bonne voie pour Cheltenham.”

Un retour à Leopardstown pour l’Irish Gold Cup du mois prochain est une possibilité – mais alors que la décision finale appartiendra à De Bromhead, Thompson préfère se rendre directement dans les Cotswolds en mars.

Il a ajouté: “Je ne pense pas que ce soit vraiment un problème sérieux, c’est le mot que j’ai eu, donc nous verrons où il en est. Il pourrait courir dans l’Irish Gold Cup, mais c’est 50-50 je pense .

Image:

Blackmore célèbre sa victoire à la Cheltenham Gold Cup sur A Plus Tard





“Je préférerais probablement, dans l’ensemble, aller directement à Cheltenham, mais je laisserai le soin à Henry. S’il pense qu’il devrait se faire une autre course contre lui, alors bien sûr, c’est sa décision.

“Je serais très à l’aise de ne pas courir avant Cheltenham, ce serait mon point de vue personnel pour ce que ça vaut.”

Jusqu’à présent, la campagne a été largement décevante pour Cheveley Park, avec le double vainqueur de Ryanair Chase Allaho et Monsieur Gerhard les deux n’ont pas réussi à en faire la piste à ce jour.

Thompson, cependant, est philosophique, en disant: “L’année dernière, nous avons remporté neuf grades, dont trois à Cheltenham et la Gold Cup. Cela n’allait jamais durer ce type de succès – c’est impossible.”

Image:

Allaho monté par Paul Townend sur leur chemin pour gagner le Ryanair Chase (enregistré comme le Trophée du Festival) au cours de la troisième journée du Festival de Cheltenham à l’hippodrome de Cheltenham. Date de la photo : jeudi 17 mars 2022.





Coéquipier d’A Plus Tard Envoi Allen a fourni à l’équipe un autre succès de haut niveau dans le Ladbrokes Champion Chase à Down Royal en octobre, mais a ensuite terminé dernier dans le King George à Kempton.

Alors que les plans pour le joueur de neuf ans sont fluides, Thompson a évoqué la possibilité d’éviter Cheltenham en faveur d’une apparition printanière à Aintree.

Il a déclaré: “Il a fait une erreur et a presque renversé Rachael (Blackmore) au début du King George et n’a jamais participé à la course.

“Le terrain était collant et il est revenu fatigué et un peu raide. Il n’y a jamais eu de moment où vous pensiez qu’il avait une chance d’être dans le remaniement, c’était la chose la plus décevante.

“Il a battu Conflated et Kemboy à Down Royal, qui ont terminé premier et deuxième du Savills Chase.

“Nous pourrions même manquer Cheltenham avec lui – nous pourrions aller à Aintree à la place. Nous pourrions le faire courir avant Cheltenham. L’Irish Gold Cup est également une option pour lui, bien sûr.”

Thompson a ensuite fourni une mise à jour sur la santé d’Allaho, avec de grands espoirs qu’il sera suffisamment en forme pour soumissionner pour un troisième Ryanair Chase dans un peu plus de neuf semaines.

“Je pense qu’il est en bonne forme et je pense que Willie (Mullins) cherche à aller directement à Cheltenham avec lui. Pour le moment, c’est le plan”, a ajouté Thompson.

“Il est tout à fait sur la bonne voie pour aller à Cheltenham. S’il peut y aller en ayant une chance de gagner la Ryanair pour la troisième fois, ce serait un sacré exploit.”