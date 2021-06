Cheltenham envisage un festival de cinq jours | Nouvelles de course

Les projets d’extension du festival de Cheltenham sont de nouveau à l’étude, bien que le Jockey Club ait exclu toute modification immédiate du format actuel.

Le match s’étend actuellement sur quatre jours en mars et est l’une des caractéristiques les plus attendues du calendrier National Hunt, culminant avec la vénérable Cheltenham Gold Cup le dernier jour de la course.

La suggestion selon laquelle un cinquième jour d’action devait être programmé a été soulevée pour la première fois en janvier 2020, lorsque le président de l’hippodrome, Martin St Quinton, a déclaré qu’il « n’exclurait rien » en ce qui concerne la prolongation de la réunion.

L’idée est à nouveau discutée après que le Daily Telegraph a annoncé que le Jockey Club avait l’intention d’organiser un festival de cinq jours en 2023, chaque jour étant réduit à une carte de six courses et donc seulement deux autres concours nécessaires pour remplir la journée supplémentaire .

Un porte-parole du Jockey Club a expliqué qu’il n’y avait eu aucun développement sur la question et bien qu’une réunion de cinq jours n’ait pas été expressément rejetée, il n’y a aucune intention immédiate de prolonger le match.

« Il est toujours intéressant d’écouter le débat autour d’un cinquième jour et la dernière fois que cela a été sérieusement discuté en public, certains acteurs clés de notre sport ont exprimé leur désir d’un cinquième jour », indique un communiqué.

« Nous explorerons toujours toutes les options pour améliorer le Festival et soutenir les courses britanniques, mais nous n’avons pris aucune décision de prolonger la durée du Festival. »