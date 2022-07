Cheltenham 2 – 3 Peterboro

Jonson Clarke-Harris a marqué deux fois alors que Peterborough a riposté de deux buts pour commencer la saison avec une victoire 3-2 à Cheltenham.

L’équipe locale, dirigée par le nouvel entraîneur-chef Wade Elliott, a mérité une avance de 2-0 à la mi-temps grâce à un but contre son camp et à la frappe d’Alfie May.

Dan Nlundulu a causé des problèmes à Posh et il a fourni le ballon bas qui a été transformé dans son propre filet par Frankie Kent après 30 minutes.

May a ouvert son compte pour la saison avec son 17e but lors de ses 19 dernières apparitions, saisissant une passe mal placée de Josh Knight et contournant Lucas Bergstrom à la 39e minute.

Clarke-Harris a levé un effort sur la barre et May a ensuite forcé un bloc de Bergstrom juste avant la mi-temps.

Le patron chic Grant McCann a répondu en apportant trois changements, en envoyant Jack Marriott, Joe Ward et Ben Thompson pour le début de la seconde mi-temps.

Et cela a porté ses fruits avec Sammie Szmodics qui sent Ward, qui a mis en place Marriott pour porter le score à 2-1 à la 59e minute.

Clarke-Harris a égalisé de manière emphatique après qu’un ballon bas de Harrison Burrows lui ait été dégagé par le défenseur Charlie Raglan.

Ward a de nouveau été le fournisseur à la 72e minute alors que Clarke-Harris a ajouté son deuxième pour compléter le revirement.

Bergstrom a réalisé un arrêt exceptionnel pour empêcher May de égaliser à la 74e minute.