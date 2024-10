Chelsie fait la promesse du Final 2 – Big Brother Network

Big Brother 26 est sur le fil car les 3 derniers invités de la maison n’ont plus qu’une journée complète à l’intérieur de la maison et le match avant la finale de la saison le dimanche 13 octobre à partir de 9/8c. Il nous reste deux grandes questions en cours de préparation : qui atteindra la F2 et qui le jury choisira-t-il comme vainqueur de Big Brother ? Les conversations nocturnes viennent peut-être de nous donner la réponse à la première partie.

Chelsie a fait un travail fantastique en gérant les autres HG et en progressant jusqu’au bout tout en utilisant le pouvoir et les décisions des autres HG au profit de son propre jeu. Pourquoi arrêter ça maintenant ? Makensy a été une alliée parfaite pour Chelsie et a volontairement éliminé ses propres alliés pour faire avancer le jeu de Chelsie. Mais lorsque vous aurez atteint la fin, il sera peut-être temps de vous débarrasser de vos outils.

Maintenant que les premiers et deux tours de la finale HOH ont été réglés, nous savons que Chelsie a remporté la bataille d’endurance et que Makensy a battu Cam au deuxième tour. Je sais, c’est choquant que Cam perde, non ? Ce type… Quoi qu’il en soit, cela signifie que le Round 3 mettra en vedette Chelsie et Makensy dans une séance de questions-réponses comportant généralement les réponses des jurés et je m’attends à ce que cela revienne cette année.

Chelsie connaît ces HG et comment ils pensent, comme elle l’a démontré tout au long de la saison. Pendant ce temps, Makensy a réalisé certaines des pires lectures du jeu et des HG de toute la saison. Bien sûr, elle pourrait tomber à la renverse dans une victoire en R3, mais je donne l’avantage à Chelsie pour remporter cette compétition et participer au cut final.

Si Makensy remporte la R3, je m’attends à ce qu’elle emmène Chelsie jusqu’au bout avec elle. Chelsie ferait-elle la même chose ? Eh bien, je ne pense certainement pas que Chelsie serait prête à risquer son jeu à ce stade et à lancer R3 pour ne pas avoir à couper aucun de ses alliés. Elle se battra pour la victoire en R3 et si elle y parvient, eh bien, d’après ce qu’elle a dit hier soir, elle sait déjà qui elle éliminerait.

Parler avec Cam, Chelsie lui ai dit qu’elle va se battre pour gagner la R3 et si elle y parvient, elle veut l’emmener en F2. C’est une affirmation audacieuse à faire si elle n’a pas vraiment l’intention de l’honorer et c’est pourquoi je pense qu’elle est sérieuse. Elle aurait pu éluder le sujet et éviter une réponse, mais elle ne le fit pas.

Si Chelsie gagne le Round 3 dimanche soir, alors je pense qu’elle est sérieuse et pense qu’elle éliminerait Makensy et prendrait Cam. Et pourquoi pas ? Cam n’a remporté qu’une seule compétition et n’a joué aucun rôle dans l’ensemble du jeu. Il est cette fois-ci le Victoria (BB16) de la saison. Un gars sympa, mais aussi utile qu’une bosse sur une bûche pour ses alliés.

Si Chelsie supprimait Makensy, je pense toujours que Makensy la voterait pour gagner Cam. Elle ne votera pas amèrement, même s’il est difficile de lui en vouloir si elle le voulait dans cette situation précipitée. Un Cam contre Chelsie devrait être la décision la plus simple de la saison pour le jury et Chelsie doit le savoir. C’est le bon choix et je pense qu’elle le fera.

À votre avis, qui Chelsie emmènerait-elle à la Finale 2 si elle gagnait le Round 3 ? Votez ci-dessous et dites-nous pourquoi !