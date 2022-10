Chelsee Healey et Jennifer Metcalfe mènent le glamour en rejoignant les stars de Corrie et Emmerdale aux Inside Soap Awards

LES ÉTOILES brillent de mille feux aux Inside Soap Awards avec le meilleur de la télé britannique célébrant ce qui a été une année sans précédent dans le feuilleton télévisé.

La star de Hollyoaks, Jennifer Metcalfe, était magnifique alors qu’elle menait les dames dans une robe vert émeraude avec un clitoris à hauteur de cuisse, gardant ses cheveux simples avec un chignon mais ajoutant de l’énergie vamp avec un maquillage enfumé.

Chelsee Healy a également osé se dénuder lors de l’événement dans une robe en dentelle et un shapewear noir avec un décolleté plongeant alors qu’elle posait sur le tapis à Londres.

Les stars d’Emmerdale et de Corrie ont dirigé le glamour lors de la fête, qui s’est tenue à Londres ce soir, où EastEnders a pris certains des plus gros gongs de la nuit.

On aurait dit qu’il s’agissait d’une torsion sur le LBD classique ce soir, avec Anna Passey portant une robe courte associée à des bottes à hauteur du genou pour son look, tandis qu’Elle Mulvaney portait une robe moulante jusqu’au sol avec une fente à la cuisse et maquillage sombre.

Millie Zero d’EastEnders a ajouté une touche de couleur à la procédure avec une belle robe babydoll bleue.





