Chelsee Healey, enceinte, révèle le sexe de son bébé à naître lors d’une soirée glam avec la co-star de Hollyoaks, Jennifer Metcalfe

CHELSEE HEALEY a révélé le sexe de son bébé à naître lors d’une soirée glamour à laquelle assistaient ses co-stars de Hollyoaks.

Chelsee, 35 ans, a révélé qu’elle avait une autre fille – et l’annonce a été faite de manière généralement élaborée.

La soirée de révélation du sexe de Chelsee a été suivie par sa co-star Jennifer Metcalfe[/caption] Grille arrière

La star du savon a révélé qu’elle avait une autre fille pour rejoindre sa fille Coco[/caption] Grille arrière

Un avion a survolé avec de la fumée rose[/caption]

La star du feuilleton a fait survoler sa maison par un avion avec de la fumée rose qui en sortait.

Chelsee a également couvert la fête de confettis roses à partir d’un popper de fête en même temps.

La superbe actrice est déjà maman d’une fille Coco, cinq ans, qui était à la fête.

La mère et la fille semblaient ravies d’avoir une autre fille rejoignant leurs rangs.

Chelsee portait une minirobe blanche avec une bordure en plumes et des manches longues pour son grand jour.

Ses co-stars Jennifer Metcalfe, Ross Adams, Richard Blackwood et Nadine Mulkerrin sont toutes venues célébrer avec elle.

Chelsee a révélé qu’elle était enceinte le mois dernier.

L’actrice, qui est également connue pour avoir joué Janeece Bryant dans la série dramatique scolaire de la BBC Waterloo Road, a annoncé sa nouvelle passionnante sur Instagram.

Chelsee a écrit : « Bébé numéro 2. Je ne suis pas sûr que moi ou que le monde soit prêt pour un autre Coco ! »

Mais NOUS sommes plus que prêts.

« Aussi longtemps que coco pouvait parler, elle a demandé une baby-sitter ou un frère

Je me sens au-delà de la chance de lui exaucer son souhait et d’être une maman de 2 et j’ai hâte d’avoir un autre baba à aimer inconditionnellement

« Nous avons hâte de vous rencontrer, notre bébé d’amour. »

Chelsee a déclaré qu’elle allait garder secrète l’identité du père de son bébé, mais a admis que l’homme était « certainement un matériau de mariage ».

Le père de Chelsee et Coco, Jack, s’est séparé pour de bon peu de temps après avoir donné naissance à Coco en juillet 2017, après une relation on/off.

Chelsee et Coco ont célébré l’arrivée imminente d’une autre fille[/caption]