L’entraîneur-chef de Chelsea, Frank Lampard, a déclaré que le football devrait être exempté des règles gouvernementales COVID-19 interdisant les foules et les allégations autorisant les fans dans certains stades ont créé un avantage injuste pour certaines équipes de Premier League.

Dans le cadre du système à trois niveaux existant au Royaume-Uni, les clubs situés aux niveaux 1 et 2 ont droit à 4 000 ou 2 000 supporters respectueusement jusqu’à un maximum de 50% de leur capacité.

Au moment de la création au début du mois, la moitié des 20 clubs de Premier League ont pu accueillir de nouveau des supporters.

Londres était à l’origine placé au niveau 2 avec Chelsea accueillant ses supporters à Stamford Bridge pour deux matchs à domicile la semaine dernière, contre Leeds United en Premier League et leur dernier match du groupe E de la Ligue des champions contre Krasnodar.

Cependant, le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, devrait confirmer lundi que Londres passera au niveau 3 et Lampard a exprimé ses inquiétudes quant à ce qu’il perçoit comme un pas en arrière dans les progrès réalisés par le football pour répondre au COVID-19.

« Je pense que si ça arrive, ce sera difficile [to adjust back to empty stadiums] et je suis un peu déçu « , a déclaré Lampard lors d’une conférence de presse. » Même si nous sommes au niveau 2 et que nous avons déjà des fans pour un match, j’ai senti que cela aurait dû être un terrain de jeu égal.

Frank Lampard estime que les clubs avec des supporters présents détiennent un avantage injuste. Photo de Clive Brunskill / Getty Images

« Si certains clubs peuvent les avoir et d’autres non, nous l’avons déjà vu, je pense, je l’ai ressenti sur le terrain, le soutien qu’ils vous donnent et ce que cela fait au jeu. Je pense que cela devrait être assez égal.

«Je pense aussi que nous pouvons vraiment – je ne dis pas au gouvernement quoi faire mais – contrôler 2 000 supporters qui entrent dans le stade, s’ils viennent de leur niveau ou de la manière dont vous voulez faire ça pour faire avancer les choses. C’est donc pour le moins malheureux.

« Faisons bien les choses: nous inventons au fur et à mesure. Cela ne doit pas sembler critique, c’est juste un fait parce que nous n’avons jamais été dans cette position auparavant. Je pense que lorsque vous parlez de savoir si les clubs peuvent contrôler cette situation. , Je pense qu’ils l’ont montré jusqu’à présent qu’ils le peuvent.

« Donc, j’aimerais penser qu’il pourrait y avoir quelque chose à faire pour l’exempter là où nous pouvons obtenir ce nombre de 2 000. Mais cela va au-dessus de ma station, je dis juste ce que je pense. »

Christian Pulisic est de nouveau en forme après avoir subi une légère blessure aux ischio-jambiers, mais Lampard n’a pas encore décidé s’il commencera le match de mardi aux Wolves.