Chelsea Women signe Catarina Macario de Lyon Women pour un contrat de trois ans | Nouvelles du centre de transfert

Chelsea Women a signé l’attaquant américain Catarina Macario de Lyon Women pour un contrat de trois ans.

La joueuse de 23 ans rejoindra officiellement le club le 1er juillet, après avoir passé les deux dernières saisons en Division 1 Féminine en France.

Macario est devenue la première Américaine à marquer lors d’une finale de Ligue des champions féminine avec son but contre Barcelone lors de la finale de 2022 aidant Lyon à remporter un autre titre européen. Elle a également été cruciale pour aider l’équipe à remporter le titre de champion au cours de la même saison, marquant 23 buts en 33 matchs.

Cependant, elle a passé la campagne 2022/23 à se remettre d’une blessure au LCA, qui la verra également manquer la Coupe du monde féminine cet été.

Il intervient après le départ cet été de Pernille Harder, qui a rejoint le Bayern Munich, aux côtés de Magda Eriksson.

Macario a déclaré sur le site officiel du club après son déménagement : « J’ai hâte de commencer ici. Je suis vraiment heureuse de signer pour Chelsea et j’espère bien représenter le maillot au cours des prochaines années.

« Je peux jouer soit en tant que n ° 10, soit en tant que n ° 9 plus traditionnel et j’ai hâte de m’associer à de nombreux bons attaquants tels que Sam [Kerr]Lauren James et Guro [Reiten]. Ce sera bien de jouer avec Kadeisha [Buchanan] encore une fois aussi.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Emma Hayes pense que de nouveaux investissements peuvent aider le football féminin à progresser après que la FIFA a annoncé que chaque joueuse gagnerait au moins vingt-quatre mille livres pour sa participation à la Coupe du monde de cet été.



« J’ai déjà eu la chance de vivre de belles expériences en Europe avec Lyon, en jouant avec de nombreux joueurs de haut niveau et bien sûr en remportant également la Ligue des champions.

« J’espère poursuivre ces expériences ici et ramener le trophée à Chelsea également. »

Née au Brésil, Macario a déménagé aux États-Unis à l’âge de 12 ans. Elle a joué au football universitaire à l’Université de Stanford, remportant deux championnats de la National Collegiate Athletic Association et recevant à deux reprises le trophée MAC Hermann à deux reprises, qui récompense les meilleurs joueurs de football universitaires masculins et féminins. aux Etats-Unis.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Chelsea a remporté le trophée WSL pour la 4e année consécutive après une victoire 3-0 sur Reading



Sur le plan international, Macario a représenté les États-Unis au niveau des jeunes avant de faire ses débuts pour les débuts seniors en janvier 2021, après avoir remporté 17 sélections depuis.

L’entraîneur-chef Emma Hayes a ajouté: « Cat est l’une des joueuses offensives les plus intelligentes et les plus créatives au monde qui, je pense, s’épanouira dans cette équipe de Chelsea. Elle apporte beaucoup de flair, une expérience européenne et une mentalité de gagnant incroyable. Je pense nos fans vont vraiment l’adorer. »

Le directeur général Paul Green a commenté: « Nous sommes vraiment ravis que Cat ait signé pour le club. Elle est l’une des meilleures joueuses du monde et ajoutera beaucoup de puissance, de rythme et de dynamisme à notre ligne de front. Nous pensons qu’elle sera un grand succès à Chelsea. »

Suivez le mercato estival avec Sky Sports

Qui sera en mouvement cet été lorsque le mercato s’ouvrira le 14 juin et se clôturera à 23h le 1er septembre en Angleterre et minuit en Ecosse.

Tenez-vous au courant de toutes les dernières nouvelles et rumeurs de transfert dans notre blog dédié au centre de transfert sur Sports du ciel‘ plateformes numériques. Vous pouvez également vous tenir au courant des tenants, des aboutissants et des analyses sur Sky Sports News.