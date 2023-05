Chelsea Women remporte le titre WSL: Emma Hayes timide sur l’avenir alors que Sam Kerr dit que les triomphes s’améliorent chaque année | Nouvelles du football

Emma Hayes était timide sur son avenir après avoir guidé Chelsea Women vers un quatrième titre WSL consécutif, tandis que Sam Kerr dit que gagner des titres de champion s’améliore chaque année.

Les Blues avaient deux points d’avance sur Manchester United Women avant le dernier match de la saison et ont facilement éliminé Reading Women 3-0 pour assurer un doublé national, après avoir également remporté la Women’s FA Cup il y a deux semaines.

Interrogée sur son propre avenir après une autre campagne réussie, Hayes a dévié la question, se concentrant plutôt sur la façon dont elle se remettra de ses récents succès.

« Les gens disent qu’il ne faut pas prendre de décisions majeures dans la vie quand on est crevé, et je suis crevé », a déclaré le manager vainqueur du titre WSL. Sports du ciel.

« Mais je vais profiter de ces célébrations ce soir. Je me sens soulagé alors que je prends la pression pour le club.

« Combien de personnes pensent à leur prochaine étape alors qu’elles sont complètement crevées ? Je vais m’en aller, me détendre, être maman, faire toutes ces choses. Je viens de vous montrer l’art d’éviter une question ! »

Chelsea a remporté le trophée WSL pour la quatrième année consécutive après une victoire 3-0 sur Reading.



Ce fut un après-midi riche en émotions au Select Car Leasing Stadium. Non seulement Reading a été relégué, mais le duo Magda Eriksson et Pernille Harder ont fait leurs adieux à Chelsea lors de leur départ cet été.

Hayes a déclaré à propos des émotions à plein temps: « Quelle équipe incroyable j’ai. J’étais marqué par le caméraman à plein temps, donc je ne pouvais pas lâcher quelques larmes.

« Il ne s’agit pas seulement de construire une équipe, vous savez à quel point je me soucie du sport et de l’entreprise – regarder ce mur de 6 000 fans m’a procuré tellement de joie. »

Faits saillants du match de Super League féminine entre Reading et Chelsea.



La patronne de Reading, Kelly Chambers, est une amie proche de Hayes, qui a déclaré: « Je suis aussi bouleversée car elle [Chambers] est très enceinte, elle n’a pas besoin de ce stress. Je suis vraiment fière d’elle car elle est dans le métier depuis 20 ans. Si j’étais un club de haut niveau dans ce pays, je m’en prendrais à Kelly Chambers car elle a tellement de connaissances.

« Parfois, elle n’obtient pas la reconnaissance du travail qu’elle a accompli, en construisant un club de football avec le budget le plus bas possible. Je suis triste pour elle. Cela vous demande tellement. J’ai hâte de laisser mes cheveux bas.

« Je pleurais pour Kelly. Je pleurais pour Magda. Je pleurais car je dois avoir des semaines de congé. J’apprécie ça et je ressens l’émotion. Garder ma motivation élevée n’a pas été difficile. »

Kerr: les titres WSL s’améliorent chaque année

Sam Kerr dit que le sentiment de remporter le titre WSL s’améliore chaque année après avoir décroché son quatrième titre consécutif avec Chelsea.



Sam Kerr a marqué deux fois lors de la victoire à Reading, portant son total à 12 pour la saison. Elle a remporté un titre WSL à chacune de ses saisons au club et affirme que le fait d’avoir été éliminée de la Ligue des champions a aidé Chelsea à se former en fin de saison.

Elle a dit Sports du ciel: « Je pense qu’ils s’améliorent chaque année. Ils deviennent définitivement plus durs, donc ça rend plus doux quand c’est serré au sommet. C’est mon quatrième mais certains sont les premiers donc nous allons célébrer comme si c’était notre premier.

« Nous sommes la meilleure équipe d’Angleterre. Ce n’est pas à propos de moi, c’est à propos de l’équipe et je suis heureux alors que puis-je dire.

« Nous avons montré au cours des dernières années que lors des derniers matchs de la saison, nous sommes une équipe différente. Une fois que vous êtes éliminé de la Ligue des champions, il est plus facile d’être frais et de se préparer pour les matchs.

« Après avoir été éliminés, aussi déçus que nous l’étions, nous avons eu deux jours de congé, puis nous avons repris nos activités et nous avons eu plus de temps.

« Il y avait un peu de pression [for the title], mais l’année dernière c’était la même chose. Nous savions que nous devions gagner chaque match et si nous le faisions, nous prenions soin de nous et nous l’aimons ainsi.

« Nous jouons mieux sous pression et la prochaine étape pour nous est de jouer comme ça en Ligue des champions. C’est incroyable, mais cela aurait été formidable d’avoir deux trophées de plus. »

Eriksson : Mon titre préféré

Magdalena Eriksson et Pernille Harder réfléchissent à leur passage au club alors qu’elles disaient au revoir à Chelsea après avoir remporté le trophée WSL avec une victoire 3-0 sur Reading.



Eriksson quitte Chelsea avec deux autres médailles à son actif après avoir remporté la FA Cup et la WSL lors de ses deux dernières semaines au club.

Mais elle a désigné le dernier succès comme son favori et a déclaré qu’elle avait essayé de ne pas se concentrer sur son dernier match de la semaine.

« C’est mon prefere Chelsea Women win WSL title: Emma Hayes coy on future as Sam Kerr says triumphs get better each year | Football News un », a-t-elle dit Sports du ciel. « De la façon dont nous l’avons fait cette année, je ne pense pas que quiconque ait utilisé chaque joueur avec le nombre de matchs que nous avons – tout le monde a joué son rôle et a été important.

Harder: Adieu des fans plus que prévu « Les adieux des fans ont été incroyables, bien plus que ce à quoi nous aurions pu nous attendre. C’est émouvant, mais cela me rend également heureux de voir à quel point ils nous soutiennent tous les deux. « Pendant le match, j’étais juste concentré et je voulais marquer des buts. Mais quand j’ai été remplacé, j’étais comme » OK, c’est mon dernier « . C’est à ce moment-là que j’ai compris. »

« C’est comme ça que nous procédons à Chelsea et j’en suis très fier. Nous avons également connu des revers avec des blessures, mais les gens se sont intensifiés.

« Nous avons également perdu notre manager pendant une courte période et nous avons dû intensifier – cela en dit long sur cette équipe. Je suis vraiment heureux de dire au revoir après une telle saison. Les fans sont également incroyables.

« J’ai vécu dans le déni parce que je ne voulais pas me concentrer dessus avant le match, ce serait trop émotif. Nous avions un travail à faire ici aujourd’hui, c’était le principal.

« Dès que j’ai été remplacé, les émotions sont venues. Je me sens dépassé.

« Nous sommes tellement fiers de l’environnement que nous créons en tant qu’équipe. Il ne s’agit pas seulement de gagner, il s’agit d’être gentils les uns avec les autres, d’être une famille avec des joueurs qui progressent et se développent.

« C’est quelque chose pour lequel je suis tout à fait, je le soutiens tellement. La façon dont nous gagnons est si importante là où tout le monde est tout aussi important. »

Chambers : une journée difficile pour Reading

Kelly Chambers donne une interview émouvante après une défaite 3-0 contre Chelsea, qui voit son équipe de Reading reléguée au championnat WSL.



La manager de Reading Chambers – qui a été honorée avant le coup d’envoi pour marquer ses 20 ans au club – a donné une interview d’après-match en larmes, commentant à quel point la dernière journée a été difficile pour elle et son équipe.

Elle a dit Sports du ciel: « C’est une journée difficile. En termes de saison, la ligue ne ment pas. Il faut être assez bon tout au long de la saison, mais pour le moment, un club comme le nôtre ne peut pas rivaliser avec l’investissement que font les autres clubs mettre dans.

« Mais je suis très fier. Nous sommes dans la ligue depuis huit ans, et chaque année, nous avons eu le budget le plus bas, mais nous avons réussi à rivaliser et à trouver des moyens de nous assurer de rester dans la ligue. C’est une journée très difficile dans l’ensemble.

« La première conversation sera avec le club pour s’assurer de la suite, où veulent-ils aller et comment ils veulent faire avancer l’équipe féminine.

« Ensuite, il s’agit de construire une équipe pour l’année prochaine et d’entrer dans le championnat prêt à concourir et à essayer de rebondir directement. »

Le manager de Reading a également rendu hommage à son amie Hayes, ajoutant : « Elle a été la première à venir me voir et à s’excuser !

« Ce qu’elle a fait à Chelsea a été incroyable – gagner quatre titres d’un coup – et je sais qu’elle a faim de la Ligue des champions, je sais qu’elle le veut désespérément. Pour pouvoir le faire d’année en année, c’est difficile mais vous peut voir le soutien autour d’elle pour pouvoir le faire.

« Sa connaissance du jeu et ce qu’elle a fait pour que le jeu le fasse grandir en même temps est incroyable.

« Elle le mérite, non seulement avec une petite famille, mais ses problèmes de santé cette saison, traverser tout cela et garder une équipe sur la bonne voie pour remporter la ligue et d’autres coupes cette saison est phénoménal. »

Telford : Hayes a galvanisé cette équipe

Image:

Emma Hayes célèbre avec son quatrième titre WSL consécutif





L’ancienne gardienne de Chelsea Carly Telford a rejoint le Sports du ciel punditry et a félicité Hayes pour la façon dont elle a réussi à faire évoluer son équipe gagnante.

« Cette saison, il n’a pas toujours été question de ces joueurs. Sam Kerr n’a pas marqué autant de buts, Pernille et Fran ont été blessés et tout le monde s’est intensifié.

« Cela ne vient d’aucun ancien manager – c’est de l’expérience, d’Emma Hayes, qui a été là et a obtenu de nombreux t-shirts.

« Elle a galvanisé cette équipe en quelque chose de spécial. Quatre titres d’affilée, c’est incroyable.

« La pression d’évoluer, le peloton de chasse se rapproche, la ligue se resserre – chaque équipe veut faire tomber Chelsea de son piédestal à chaque saison.

« Pour que Chelsea se débrouille comme il l’a fait, surtout après la défaite de Barcelone, et qu’il continue comme il l’a fait avec les buts qu’il a marqués, le montant qu’il n’a pas encaissé, ils ont baissé la tête et continué une autre course folle.

« Vous pouvez voir le soulagement sur les visages de tout le monde pour gagner. Vous cochez les matchs, ramassez les trois points et passez à autre chose. Mais maintenant, vous pouvez dire » c’est fait maintenant « et passer des vacances. »