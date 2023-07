Chelsea Women confirme la signature d’Ashley Lawrence du Paris Saint-Germain

Chelsea a finalisé la signature de l’internationale canadienne Ashley Lawrence du Paris Saint-Germain.

L’arrière de 28 ans a signé un contrat de trois ans pour la garder au club jusqu’en 2026.

Lawrence est la cinquième signature estivale de Chelsea après les arrivées d’Alejandra Bernabe, Catarina Macario, Sjoeke Nusken et Nicky Evrard.

« Je suis vraiment excité et reconnaissant de rejoindre un tel club de haut niveau en Angleterre et en Europe », a déclaré Lawrence. « Il y a beaucoup d’émotions, d’excitation et j’ai hâte de rencontrer tout le monde, le reste des joueurs et du staff et la saison prochaine. »

Lawrence a rejoint le PSG en 2017 après des passages à Toronto Lady Lynx, Ottawa Fury et Vaughan Azzurri dans son Canada natal. Elle a disputé 20 matches de championnat au cours de la saison 2020-21 alors que le PSG remportait pour la première fois le titre féminin de Division 1, mettant fin aux 14 années de domination de Lyon.

Débarqué à Londres. 🛬@AshleyLawrence est un bleu ! 🔵 pic.twitter.com/fq4h0BgLdp – Chelsea FC Femmes (@ChelseaFCW) 30 juin 2023

Lawrence a fait ses débuts au Canada en 2013 et a été sélectionnée 117 fois au niveau international senior. Elle a fait partie intégrante du triomphe de la médaille d’or olympique du Canada en 2020 et a été incluse dans l’équipe de Bev Priestman pour la Coupe du monde de cet été.

Le nominé au Ballon d’Or 2021 rejoindra ses compatriotes Jessie Fleming et Kadeisha Buchanan à Chelsea.

« Ashley s’est imposée comme l’une des meilleures arrières latérales du football féminin pour le club et le pays », a déclaré Emma Hayes. «Sa capacité à avancer, son jeu progressif dans le dernier tiers est une force hors pair et elle peut jouer à la fois du côté gauche et du côté droit. Nous avons vraiment hâte de l’avoir avec nous.

Chelsea se dirige vers la saison 2023-24 de la Super League féminine à la poursuite de son cinquième titre de champion consécutif.

(Photo : Antonio Borga/Eurasia Sport Images/Getty Images)