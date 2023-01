Chelsea Woes continue alors que les Blues perdent contre Fulham, Joao Felix expulsé pour ses débuts

Joao Felix a été expulsé lors de ses débuts à Chelsea pour une première fente alors que sa nouvelle équipe a perdu 2-1 à Fulham en Premier League pour s’enfoncer plus profondément dans la crise jeudi.

L’attaquant portugais avait l’air désolé après avoir reçu un carton rouge direct à la 58e minute pour son défi dangereux sur Kenny Tete qui a attrapé le Fulham juste en dessous de son genou droit.

Félix, qui a été prêté par l’Atletico Madrid pour le reste de la saison mercredi, avait un match impressionnant jusqu’à son expulsion, faisant des courses en flèche, délivrant des passes incisives et montrant des trucs et des films soignés.

Il ne pourra plus les présenter avant le 11 février, car il manquera désormais les matchs de championnat contre Crystal Palace, Liverpool et Fulham.

Félix ayant conclu un accord coûtant à Chelsea 790 000 $ par semaine en prenant en compte les salaires et les frais de prêt, c’est une erreur coûteuse à la fois pour le club et pour le manager sous pression Graham Potter.

“C’était un tacle d’attaquant – il n’y avait aucune malveillance mais je comprends pourquoi c’était un rouge”, a déclaré Potter.

“C’est un autre coup dur. Les hits s’enchaînent en ce moment, c’est comme ça. Il (Félix) était vraiment bon, on voyait sa qualité dans le jeu, donc c’est doublement décevant pour nous.”

Chelsea a glissé vers une sixième défaite lors de ses huit derniers matches toutes compétitions confondues – sa pire série de résultats en près de 30 ans – grâce à un vainqueur à la 73e minute de Carlos Vinicius, qui a rencontré un centre d’Andreas Pereira avec une tête incontestée au loin. poste alors que le gardien Kepa Arrizabalaga hésitait à sortir pour le ballon.

L’attaquant brésilien ne jouait que parce que l’avant-centre de premier choix Aleksandar Mitrović, le meilleur buteur de Fulham, a été suspendu.

“Les gars intensifient – nous ne sommes pas un poney à un tour”, a déclaré Tim Ream, le défenseur américain de Fulham. “Nous avons des gars dans l’équipe qui peuvent finir et ranger le ballon.”

Sur le fait d’être sixième en Premier League : “C’est une conséquence de tout ce que nous faisons. Le travail acharné sur le terrain d’entraînement, l’unité des joueurs et des fans. Nous ne regardons pas le tableau mais nous sommes en très bonne position.”

Fulham a pris les devants à la 25e minute grâce à un tir dévié de l’ancien ailier de Chelsea Willian, pour concéder un égaliseur à la 47e lorsque le coup franc de Mason Mount est revenu du poteau et que l’arrière central Kalidou Koulibaly a forcé le rebond à bout portant.

Fulham a grimpé au-dessus de Liverpool à la sixième place pour poursuivre une brillante première saison dans l’élite. Il s’agissait d’une quatrième victoire consécutive dans l’élite, ce que le club du sud-ouest de Londres n’avait pas réalisé depuis 1966.

Chelsea est resté à la 10e place, à 19 points du leader Arsenal après avoir disputé un match de plus.

Une place parmi les quatre premiers pour se qualifier pour la Ligue des champions semble de plus en plus improbable pour Chelsea, dont la longue liste de blessés comprend désormais Denis Zakaria après que le milieu de terrain a eu un problème au milieu de la seconde période.

Potter a effectué un quadruple remplacement à la 79e minute dans une tentative tardive d’obtenir un match nul, mais l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang n’était pas parmi eux.

La semaine dernière contre Manchester City, Aubameyang a été remplacé après être devenu un remplaçant précoce et semble déjà être un joueur en disgrâce avec Potter, dont les options d’attaque sont de plus en plus limitées avec Raheem Sterling et Christian Pulisic blessés.

“Le carton rouge change le jeu”, a déclaré Potter. “Cela rend les choses un peu plus difficiles pour nous. Mais j’ai pensé que l’application lorsque nous sommes descendus à 10 hommes était vraiment bonne.

« Nous devons continuer à travailler. Il n’y a pas d’autre solution, il faut continuer à travailler pour rester ensemble et rester concentré.”

