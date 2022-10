Chelsea vs Wolverhampton Wanderers – Rapport de match de football – 8 octobre 2022

Christian Pulisic a marqué son premier but de la saison pour Chelsea, alors que son équipe a remporté une victoire directe sur Wolverhampton Wanderers à Stamford Bridge samedi.

Chelsea a mis la pression avec Kai Havertz sortant de l’impasse quelques instants avant la mi-temps, avant que Pulisic ne double son avance à la 54e minute du match, passant le ballon devant le gardien des Wolves Jose Sa.

Armando Broja a marqué trois buts à la 90e minute, marquant son premier but pour le club en martelant la passe de Mateo Kovacic.

Les visiteurs n’ont jamais vraiment participé à la compétition et Diego Costa n’a pas pu trouver le fond des filets contre son ancien club, alors que les Wolves sans manager ont enduré un après-midi décevant.

Le patron de Chelsea, Graham Potter, a apporté sept changements à sa formation de départ en pensant au match inverse de mardi contre Milan à San Siro, mais Chelsea a montré sa force en profondeur et a surclassé une équipe terne des Wolves dont la seule victoire cette saison est survenue contre Southampton début septembre.

“Merci aux Wolves, ils sont sortis et nous ont donné plus de test en seconde période, nous avons vu cette période et nous avons réussi à marquer un joli but. Nice à la fin pour Armando [Broja] marquer », a déclaré Potter.

“Nous voulons en marquer plus d’un, nous jouions si bien et si vous avez ce niveau de performance, les buts viendront. Juste une affaire de maintien et de bonne performance. L’effort était fantastique et ils ont travaillé dur dans entraînement cette semaine.”

“En général, je suis très content. 3-0 est un bon résultat devant nos supporters. Bonne ambiance et bon match”, a déclaré le buteur Havertz après le match.

“Nous avons une grande équipe, beaucoup de bons joueurs. Nous sommes tous ensemble. Aujourd’hui, nous avons eu beaucoup de changements mais tout le monde est impliqué dans chaque match. Nous devons être positifs, même ceux qui ne jouent pas. Armando obtient une chance et marque tout de suite.

“Mardi est le prochain, un grand match en Ligue des champions. Nous devons bien récupérer et repartir.”

Le premier buteur de Chelsea, Broja, a déclaré que pour lui, le moment était “surréaliste”.

“C’est toujours une attente quand ils vérifient un éventuel hors-jeu. Je croisais les doigts mais je pensais avoir bien chronométré ma course”, a déclaré Broja.

“Merci aux fans pour le soutien. C’est irréel, j’attendais mon premier but. C’est un moment surréaliste. Je ne peux pas le mettre en mots. Mardi maintenant. C’était une bonne performance.

“Tout le monde sait que dans l’un des plus grands clubs du monde, il y aura de la compétition. Cela nous aide tous à nous développer en tant que joueurs. Nous avons une grande équipe, tout le monde est nécessaire à tout moment.”

Les informations de Reuters ont contribué à ce rapport