Chelsea a commencé sa vie sous Thomas Tuchel avec un match nul sans but non inspiré contre Wolverhampton Wanderers à Stamford Bridge.

Un jour après avoir remplacé Frank Lampard sur le siège central de Stamford Bridge, Tuchel avait beaucoup à réfléchir alors que son équipe dominait la possession mais offrait peu de menace de but.

Chelsea a enchaîné près de 900 passes contre des Wolves défensifs, mais la grande majorité d’entre eux étaient de la viande sans risque et facile pour l’arrière-garde bien entraînée des visiteurs.

Une première mi-temps totalement oubliable à Stamford Bridge a été suivie d’une deuxième période plus animée avec Chelsea sur le point de donner à Tuchel un départ de rêve à quelques reprises.

Ben Chilwell a fustigé une grande chance au-dessus de la barre et Callum Hudson-Odoi, un partant surprise, avait un tir dévié sauvé.

Ce sont en fait les Wolves qui ont eu la meilleure chance lorsque Pedro Neto a décroché un tir sur le toit du filet.

La mauvaise forme de Chelsea, qui a coûté son travail au grand club Lampard lundi, se poursuit et ils n’ont maintenant réussi à gagner que deux fois lors de leurs neuf derniers matchs de championnat.

L’ancien entraîneur du Borussia Dortmund et du Paris Saint-Germain, Tuchel, a envoyé Mason Mount, Christian Pulisic et Tammy Abraham tardivement et ils ont égayé les choses, mais les Wolves ont tenu bon pour quitter Chelsea à la huitième place.

Ce n’était pas le début que Tuchel aurait souhaité mais après ce qu’il a décrit comme une semaine « surréaliste », il a trouvé beaucoup de points positifs de la performance de son équipe.

« J’ai beaucoup apprécié parce que j’étais très satisfait de l’intensité, de l’attitude, de l’énergie et de la qualité de mon équipe, nous étions bien organisés, nous avons eu beaucoup de récupérations de balles dans le dernier tiers, nous n’avons jamais manqué d’intensité », a déclaré Tuchel.

« Malheureusement, nous n’avons pas pu marquer, mais si nous prenons soin de notre performance de cette manière, les résultats viendront. »

Le résultat a laissé Chelsea huitième avec 30 points, 11 derrière le leader Manchester City, et Tuchel a déclaré qu’il ne pensait pas que sa nouvelle équipe pourrait combler cet écart.

« Le titre? Wow. Je ne pense pas. Nous devons être réalistes », a-t-il déclaré aux journalistes.

« Lorsque vous signez pour Chelsea en tant que joueur ou entraîneur, vous signez pour l’attente de défier des titres … la Premier League, la Ligue des champions et toutes les coupes.

« En même temps, nous devons être réalistes. Il y a beaucoup d’équipes entre nous et la quatrième place, beaucoup de points entre nous. Peut-être que la meilleure chose maintenant, en intervenant au milieu de la saison, est de ne pas perdre le focus quand on regarde trop loin

« Travailler au quotidien sur les détails, sur la progression de notre jeu et les points suivront. Nous avons la capacité de blesser tout le monde dans chaque compétition. C’est mon travail d’amener l’équipe à son niveau le plus vite possible. étape. »

Thomas Tuchel a supervisé son premier match en tant que patron de Chelsea lors du match nul des Blues contre les Wolves mercredi. Frank Augstein / PA Images via Getty Images

Tuchel, deux fois vainqueur de Ligue 1 avec le PSG, a sonné les changements pour sa première sélection, abandonnant les favoris de Lampard Mount, Reece James et Abraham, et optant pour l’expérience avec Olivier Giroud, Jorginho et Cesar Azpilicueta tous partants.

Il y a eu beaucoup de passes inoffensives en première mi-temps, mais à part une tête d’Antonio Rudiger, il n’y avait pas de quoi s’exciter.

Tuchel a clairement appelé à plus d’audace après la pause, mais il a fallu beaucoup de temps à Chelsea pour commencer à menacer, avec Hudson-Odoi leur créateur le plus probable dans un grand rôle.

Mateo Kovacic pensait qu’il avait marqué avec un formidable effort de curling, peu de temps après que Kai Havertz avait mis en place Chilwell qui a levé son tir au-dessus de la barre.

Tuchel a attendu jusqu’à la 75e minute pour envoyer l’international américain Pulisic et peu de temps après, il a donné à Mount l’occasion de montrer que le laisser de côté était une erreur.

Mount avait l’air impressionnant et un grand virage a failli donner une chance, mais sa coupe en arrière n’a trouvé personne dans une chemise bleue.

Les loups ont montré peu de flair avec lequel ils ont été associés, mais Neto a failli étonner les hôtes quand il a été joué par Daniel Podence, mais son audacieux lob ramassé est passé juste au-dessus.