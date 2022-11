Chelsea vs Tottenham: Emma Hayes prête à revenir pour un affrontement WSL à guichets fermés à Stamford Bridge | Nouvelles du football

Emma Hayes se dit prête à reprendre ses fonctions de manager de Chelsea Women’s, ajoutant qu’il n’y a pas de meilleur endroit pour le faire que devant 40 000 supporters lorsque son équipe affrontera Tottenham à Stamford Bridge dimanche.

Hayes a été absente de la ligne de contact pendant plus d’un mois après avoir subi une hystérectomie d’urgence, son assistante Denise Reddy et le directeur général Paul Green étant intervenus en son absence.

Le manager n’aurait pas pu choisir un meilleur match pour lequel revenir, avec les rivaux londoniens des Spurs se dirigeant vers Stamford Bridge devant une foule à guichets fermés pour leur affrontement WSL.

Hayes a plaisanté: “J’ai dit à mes médecins que mon premier match était devant 40 000 et ils ont dit:” Vraiment? Je suis presque prêt pour ça.

“Le club a si bien réussi à se vendre et j’ai vraiment hâte de voir les fans et d’avoir la chance d’être à nouveau avec mon équipe.

“Il n’y a pas de meilleur endroit pour jouer que Stamford Bridge.”

Hayes est retournée au travail pendant la pause internationale de ce mois-ci, mais a averti qu’elle aurait besoin de plus de temps pour retrouver une pleine santé.

“C’est agréable d’être de retour”, a déclaré le patron de Chelsea, qui fête ses 10 ans au club. “J’ai eu six semaines de récupération et je pense toujours qu’il faudra probablement le reste de cette année pour revenir à une normalité complète.

“Je suis juste reconnaissant de me sentir beaucoup mieux et heureux d’entrer dans une équipe qui s’est bien comportée en mon absence, et juste d’être à nouveau avec le staff et les joueurs.”

Hayes “ne se souciait pas” de regarder Chelsea depuis chez lui

Chelsea a remarquablement performé en l’absence de Hayes, remportant ses six matches, dont une victoire 3-1 à Manchester United, qui avait remporté tous les matchs de la WSL sans encaisser de but avant d’affronter les Blues.

Hayes a déclaré qu’elle était restée en contact avec Reddy depuis chez elle et qu’elle était confiante dans la capacité de son assistante à se débrouiller en son absence, même lorsque la technologie les laissait tomber.

“Cela ne me dérangeait pas”, a déclaré Hayes en regardant son côté à la télévision. “J’avais un écouteur avec Denise et ce n’est que dans le match de Man Utd qu’il a cessé de fonctionner en seconde période. Mais j’étais satisfait de la façon dont nous jouions et je me sens tellement en confiance avec le travail que fait toute mon équipe.

“Denise a fait un travail superbe sans que je sois là, et Paul. Paul l’a dit à plusieurs reprises – nous avons un groupe tellement expérimenté que j’ai pu guérir confortablement sans stress.”

Chelsea pourrait avoir trois points de retard sur les leaders de la WSL, Arsenal – dont le manager Jones Eidevall a déclaré qu’il était “vraiment heureux” de voir Hayes revenir – au moment où ils donneront le coup d’envoi contre les Spurs, les Gunners accueillant Man Utd samedi – en direct sur Sports du ciel.

L’équipe d’Eidevall a pris le maximum de points lors de ses six matches WSL et a un match en cours contre Chelsea, mais Hayes dit que le rythme implacable en haut du tableau n’est pas une surprise.

“C’est comme ça depuis que je suis ici”, a-t-elle déclaré. “En fait, nous n’avons pas beaucoup de temps entre les matchs.”

Telle est la vitesse à laquelle les matchs arrivent, Hayes a admis qu’elle “ne savait même pas que nous avions joué huit matchs” depuis la défaite du week-end d’ouverture à Liverpool.

“Cuthbert capable d’atteindre le plus haut niveau”

Erin Cuthbert a été un habitué au cours de cette période de huit matchs – tous remportés par Chelsea – et le milieu de terrain écossais a été récompensé par un nouveau contrat jusqu’à l’été 2025 cette semaine.

Hayes a salué les progrès réalisés par Cuthbert depuis qu’elle a rejoint le club à l’adolescence en 2016, mais a insisté sur le fait qu’elle pouvait encore faire plus pour atteindre le “niveau supérieur”.

“C’est une joueuse qui est passée d’une jeune à presque cette catégorie professionnelle senior et qui s’est imposée comme l’une des joueuses clés de l’équipe”, a déclaré Hayes. “Son rôle au milieu de terrain est bien documenté – elle est infatigable dans ce qu’elle apporte de ce côté-ci.

“Je suis vraiment ravie qu’elle ait signé pour un autre mandat avec nous. Erin va continuer – savoir quel est son avenir est important.

“Le défi pour moi maintenant est de la pousser à ajouter les éléments dont je pense qu’elle a vraiment besoin pour atteindre le plus haut niveau. Elle est certainement disposée et capable de le faire.”