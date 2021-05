Chelsea vs Real Madrid – Rapport de match de football – 5 mai 2021

Chelsea a atteint sa première finale de Ligue des champions depuis 2012 alors que les buts de Timo Werner et Mason Mount ont assuré une victoire 2-0 au Real Madrid lors de leur demi-finale retour à Stamford Bridge mercredi pour remporter le match nul 3-1 au total.

Leur but à l’extérieur à Madrid avait donné à Chelsea un léger avantage avant le retour et avait raté une foule d’occasions qui auraient donné une marge de victoire beaucoup plus large.

Madrid, qui a accueilli le capitaine Sergio Ramos, a contrôlé la possession dès le coup d’envoi sans créer une chance de note.

Werner aurait dû donner l’avance à Chelsea à la 18e minute quand il a tapé à la maison sur le centre de Ben Chilwell, mais était hors-jeu alors qu’il n’avait pas eu besoin de l’être.

Le gardien de Chelsea Edouard Mendy a réussi un superbe arrêt pour refuser Karim Benzema quand il a réussi à obtenir un tir du bord de la surface.

Et Chelsea était en tête à la 28e minute lorsque Kai Havertz, joué par N’Golo Kante, a vu son effort limité sur Thibaut Courtois rebondir sur la barre et Werner a été le premier au rebond pour rentrer chez lui de près.

Quelques instants plus tard, Benzema a de nouveau forcé Mendy à effectuer un bon arrêt avec une tête après un bon jeu de Luka Modric.

Timo Werner célèbre après avoir marqué le premier match de Chelsea contre le Real Madrid. Getty

Madrid, vainqueur du record de la compétition avec 13, a eu du mal à créer de nouvelles opportunités et c’est Chelsea qui a commencé la deuxième mi-temps le plus fort avec Havertz qui a de nouveau frappé la barre.

Los Blancos Le patron Zinedine Zidane a donné à Eden Hazard un début de retour dans son ancien club, mais l’international belge semblait bien en deçà de la forme physique du match et a eu peu d’impact sur le match.

Zidane a déclaré après le match: « Avec continuité. Eden doit jouer, pour reprendre confiance en lui, jouer, petit à petit, c’est son deuxième départ consécutif, il faut récupérer Eden en jouant. »

L’équipe de Thomas Tuchel a continué à créer des occasions avec Mason Mount et Kante coupables de mauvais ratés, tandis que Christian Pulisic – qui a remplacé Werner à la 67e minute – a lancé un bon ballon à travers la surface que Havertz n’a pas réussi à obtenir.

Mais, à cinq minutes de la fin, Pulisic a gardé son sang-froid lorsqu’il a joué et a joué un ballon à Mount, qui a fracassé le ballon à bout portant.

« Nous méritions de gagner. La première mi-temps a été difficile, ils avaient beaucoup de possession et nous ont fait souffrir », a déclaré Tuchel.

« En seconde période, nous aurions pu marquer beaucoup plus tôt, tellement plus pour être en sécurité, mais ce n’est pas le moment de critiquer. C’est un exploit fantastique et de grandes félicitations à l’équipe.

« Ce n’est pas encore fait, nous voulons aller jusqu’au bout, nous arrivons à Istanbul pour gagner. »

Le milieu de terrain madrilène Casemiro a déclaré que la piètre performance de son équipe avait mis l’accent sur l’impressionnant exploit en remportant le tournoi trois saisons consécutives, comme ils l’ont réalisé en 2016-2018.

« Aujourd’hui a montré que ce que nous avons fait [by winning it before] était historique « , a-t-il déclaré. » Ce n’est pas facile de gagner la Ligue des champions. Chaque match est difficile. Aujourd’hui a montré une fois de plus qu’il n’est pas facile de gagner. «

Le résultat signifie que Chelsea est devenu le premier club à avoir à la fois les hommes et les femmes atteindre la finale de la Ligue des champions après que l’équipe d’Emma Hayes ait battu le Bayern Munich en demi-finale dimanche pour organiser une confrontation avec Barcelone.

L’équipe masculine de Chelsea affrontera Manchester City à Istanbul le 29 mai lors d’une deuxième finale de la Ligue des champions entièrement anglaise en deux saisons.

Zidane, qui a été laissé défendre sa tactique après le match, a également déclaré: « Je pense que le système était clair, nous avons joué avec trois à l’arrière et deux ailiers. Nous avons joué beaucoup de matchs comme ça. Il s’est avéré bien, nous avons perdu beaucoup de duels, il nous manquait quelque chose, oui, mais nous avons essayé et c’est le football.

« Les joueurs qui ont joué étaient prêts à jouer. À la fin du match, nous manquions d’essence. Vinicius a joué deux matchs là-bas, je me souviens contre Getafe, c’est un joueur qui peut le faire. »