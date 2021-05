Chelsea vs Real Madrid: Raphael Varane devrait rater le match retour de la demi-finale de la Ligue des champions en raison d’une blessure | Actualités du football

Raphael Varane devrait rater le match retour de la demi-finale retour de la Ligue des champions du Real Madrid à Chelsea mercredi.

L’arrière central de 28 ans a été blessé à son ravisseur droit lors de la victoire 2-0 du Real contre Osasuna samedi.

Il a été contraint de quitter le terrain à la mi-temps et semble maintenant susceptible de manquer le match nul à Stamford Bridge.

Le Real sera également sans Dani Carvajal en raison de la blessure aux ischio-jambiers qu’il a subie lors du match aller la semaine dernière, l’arrière droit devant rater le reste de la saison.

Zinedine Zidane pourrait également se passer de Federico Valverde, qui n’a pas joué depuis le match nul 0-0 à Liverpool le 14 avril après avoir été diagnostiqué avec un coronavirus.

Cependant, le Real pourrait remplacer Varane par le capitaine Sergio Ramos après son retour à l’entraînement à la fin de la semaine dernière. Le défenseur de 35 ans n’a pas joué depuis qu’il a joué pour l’Espagne à la fin du mois de mars.

Image:

Sergio Ramos pourrait remplacer Varane en défense centrale contre Chelsea



Marcelo devrait également être disponible pour la partie espagnole, bien qu’il ait été sélectionné pour travailler dans un bureau de vote lors des élections régionales à Madrid mardi.

Le Real a fait match nul 1-1 avec Chelsea au match aller à Madrid, ce qui signifie qu’il doit améliorer ce score dans l’ouest de Londres mercredi s’il veut atteindre sa première finale depuis 2018.

Raiola: Je pense que le Real Madrid peut se permettre Haaland

Mino Raiola dit que le Real Madrid pourra se permettre de signer Erling Haaland cet été, malgré les problèmes financiers des champions espagnols.

Le Real a signalé une dette de 354,3 millions d’euros (307 millions de livres sterling) au cours de l’exercice jusqu’en juin dernier, les finances ayant été affectées par la pandémie de coronavirus.

Image:

Erling Haaland a inscrit 37 buts en 38 matchs avec le Borussia Dortmund cette saison



Alors que Haaland a annoncé une clause de libération de 66 millions de livres sterling dans son contrat qui entrera en vigueur l’été prochain, Raiola et son père, Alf Inge Haaland, se sont entretenus avec Barcelone et le Real plus tôt cette année.

L’attaquant devrait rapporter plus de 100 millions de livres au Borussia Dortmund s’il le vendait cet été et, lorsqu’on lui a demandé si le Real pouvait se permettre de l’acheter, Raiola a déclaré: « Je ne sais pas s’ils peuvent se le permettre, parce que j’ai n’ont pas étudié leurs livres, mais je pense qu’ils le peuvent.

« Je pense qu’ils le peuvent tous. La question est différente: Madrid peut-elle se permettre de ne pas acheter Haaland? Et le Barça? »

« Il [Haaland] a besoin de me dire quand tout est clair et que je peux créer un menu pour lui, et mettre les choses dans son assiette: nous avons ceci, cela et l’autre.

« Et pour le moment, nous ne pouvons pas. Ce que nous savons aujourd’hui, c’est que Dortmund nous a parlé de manière extrêmement solennelle et a dit: » Nous ne le vendons pas « . C’est la situation, définitivement.

« C’est ce qu’ils ont dit. Voyons maintenant si ce désir est toujours là jusqu’au 1er septembre. »