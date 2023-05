Chelsea vs Newcastle United diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi pour ce match de Premier League

Chelsea vs Newcastle United diffusion en direct et aperçu du match, dimanche 28 mai, 16h30 BST

Chelsea vs Newcastle United diffusion en direct et aperçu du match

Vous cherchez une diffusion en direct Chelsea vs Newcastle United? Nous avons ce qu’il vous faut. Chelsea vs Newcastle United est diffusé au Royaume-Uni par Sky Sports. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Premier League avec votre abonnement de partout.

Newcastle cherchera à terminer son excellente saison en beauté face à Chelsea ce week-end.

Les Magpies se sont classés parmi les quatre premiers lundi soir après un match nul 0-0 avec Leicester.

Quant à Chelsea, ils souhaitent désespérément que la campagne se termine après une énième défaite – cette fois contre Manchester United – jeudi soir.

Le coup d’envoi est à 16h30 BST. Assurez-vous de savoir comment regarder la Premier League où que vous soyez.

Nouvelles de l’équipe

Chelsea devra se passer de Benoit Badiashile, Armando Broja, N’Golo Kante, Mason Mount, Reece James, Marc Cucurella et Ben Chilwell. Mateo Kovacic est un doute.

Newcastle ne pourra pas faire appel aux services de Nick Pope, Emil Krafth, Jamaal Lascelles, Matt Ritchie, Ryan Fraser, Joelinton et Joe Willock.

Former

Chelsea n’a remporté qu’un seul de ses 11 derniers matches et n’a plus triomphé à domicile dans l’élite depuis le 4 mars.

Newcastle n’a remporté qu’un seul de ses quatre derniers matchs, mais la pression est retombée étant donné qu’ils ont déjà obtenu une place en Ligue des champions.

Arbitre

Jarred Gillett sera l’arbitre de Chelsea vs Newcastle United.

Stade

Chelsea vs Newcastle United se jouera au Stamford Bridge de 40 341 places à Londres.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de Chelsea vs Newcastle United est à 16h30 BST sur dimanche 28 mai au Royaume-Uni. Le jeu n’est pas diffusé en direct au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 11h30 HE / 8h30 HP. Le match sera diffusé sur NBC aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match de Premier League, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Premier League, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV de la Premier League internationale

• ROYAUME-UNI: Sports du ciel et BT Sport sont à nouveau les deux principaux acteurs, mais Amazone ont également une part du gâteau en 2022/23.

• États-Unis : NBC Sports Group détient les droits de la Premier League, avec Prime au paon plateforme de streaming montrant encore plus que les 175 matchs diffusés la saison dernière. Si vous prenez un abonnement fuboTV pour les jeux qui ne sont pas sur Peacock Premium, vous pourrez regarder tous les matchs.

• Canada : la façon de regarder le football de la Premier League en 2022/23 est fuboTVqui a des droits exclusifs sur toute l’action.

• Australie : Optimus Sport diffusera tous les matchs de la saison de Premier League. Les non-abonnés peuvent accéder à l’action via un Récupérer la box TV et d’autres appareils de streaming conviviaux.

• Nouvelle-Zélande: Ciel Sport proposent les 380 matchs, ainsi que divers temps forts et émissions de magazines tout au long de la semaine, ainsi que la Ligue des champions.