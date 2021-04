Thomas Tuchel a salué Manchester City comme l’une des deux meilleures équipes d’Europe et affirme que Chelsea recevra un « énorme coup de pouce » s’il parvient à les battre en demi-finale de la FA Cup samedi.

Les deux équipes entrent dans le match après avoir obtenu leur place en demi-finale de la Ligue des champions en milieu de semaine, mais se tournent maintenant vers Wembley, où la victoire garantira une place lors de la finale de la FA Cup le mois prochain contre Leicester ou Southampton.

Chelsea entrera dans le match en tant que outsider, une position à laquelle Tuchel est habitué face à Pep Guardiola, n’ayant pas réussi à le battre lors de l’une de leurs cinq rencontres précédentes.

Tous ces matchs ont eu lieu pendant le temps où Guardiola était à la tête du Bayern Munich, Tuchel ayant perdu deux fois contre l’Espagnol avec Mayence avant de subir une défaite deux fois de plus – tout en remportant également un match nul – lorsqu’il était à la tête du Borussia Dortmund.

Chelsea traîne City de 20 points en Premier League et n’a remporté que deux des neuf derniers matchs entre les équipes, ce qui a conduit Tuchel à dire: « Nous devons accepter qu’il y ait un écart entre nous et Manchester City, si vous regardez le Premier League et les rencontres des dernières années.

















0:27



Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, insiste sur le fait qu’il y a de la place pour Phil Foden et Raheem Sterling dans sa formation de départ



« Il est important que nous l’acceptions sans nous rendre trop petits. Dès le premier jour de la saison prochaine, nous les chasserons, nous essaierons de combler l’écart entre nous. »

« Pour moi, en Europe, il y a deux équipes qui sont la référence: le Bayern Munich et Manchester City. Mais pendant 90 minutes, nous sommes très confiants, nous croyons vraiment que nous pouvons combler l’écart pour un match. »

« C’est un bon moment pour jouer City et Pep. Si nous parvenons à les battre, ce sera un énorme coup de pouce; sinon, nous devrons prendre cela comme un défi pour grandir. »

Tuchel a confirmé que Chelsea se rendrait à Wembley sans Mateo Kovacic et Andreas Christensen, tous deux blessés, bien qu’il ait été stimulé par la nouvelle que N’Golo Kante est apte à commencer le match.

Les étoiles en difficulté doivent gagner des opportunités

L’impact positif de Tuchel depuis le remplacement de Frank Lampard en janvier ne peut être contesté, l’Allemand n’ayant supervisé que deux défaites lors de ses 18 matches en charge.

Image:

Kai Havertz montre son soulagement après avoir marqué le premier but de la victoire de Chelsea au Crystal Palace la semaine dernière – sa seule frappe sous le règne de Tuchel



Cependant, son équipe n’a marqué que plus de deux fois dans un match à une seule occasion – la victoire 4-1 au Crystal Palace le week-end dernier – et le joueur de 47 ans n’a pas encore réussi là où Lampard n’a pas réussi à obtenir systématiquement le meilleur des attaquants de Chelsea. .

Kai Havertz, Timo Werner et Hakim Ziyech – signés pour un montant combiné de plus de 150 millions de livres sterling l’été dernier – n’ont que quatre buts entre eux sous Tuchel, les deux derniers se trouvant hors du onze de départ lors des derniers matchs.

Tuchel a averti que ceux qui sont actuellement sur la touche doivent mettre leur «ego» de côté et gagner leur place dans le camp, en disant: «Les gars doivent se battre pour leur place, et ils le font.

«Il n’y a pas beaucoup de temps d’entraînement entre les matchs avec le calendrier que nous avons, mais les minutes dont vous disposez, vous devez les utiliser.

« En termes d’ambiance dans le vestiaire, on est dans un bon moment. C’est très important dans ces moments que les gars qui manquent peut-être de minutes, un peu de confiance en soi, qui ne sont pas super contents de leur situation personnelle, mettent leur ego de côté et tout faire pour être prêt.

« Chelsea, c’est être prêt. Nous n’avons aucun cadeau à offrir – vous devez vous battre dur pour votre place, et une fois que vous êtes dans l’équipe, vous vous battez dur pour rester.

« Honnêtement, c’est très amusant, et vous devez accepter la situation. C’est plus difficile pour certains joueurs, mais nous essayons de les pousser et de les convaincre de cette manière positive. »

Merson: Aguero idéal pour Chelsea

Paul Merson pense que Sergio Aguero – qui quittera Manchester City à l’expiration de son contrat à la fin de la saison – pourrait être une solution au problème de but de Chelsea, en disant: « Il coche la case pour moi et la façon dont Chelsea joue – Chelsea est dominants dans les matchs de football, ils dictent les matchs et ont beaucoup de possession, ils jouent au football net et bien rangé autour de la surface et ils recherchent ce petit ballon.

« Ils n’essaient pas de frapper un ballon de la ligne médiane dans un espace plein, vous jouez à Chelsea et lorsque vous démarrez à Chelsea, vous êtes immédiatement confronté à 10 hommes derrière le ballon, vous avez donc besoin d’un Aguero qui est pointu sur trois à cinq mètres, cette petite balle sur le côté et dans la boîte.

Image:

Sergio Aguero sera un joueur autonome cet été



« J’aime Tammy Abraham et Olivier Giroud, ce sont de bons joueurs, mais vont-ils vous faire gagner la Premier League? Non, et je dis ça parce qu’ils ne seront pas dans les cinq ou six premiers buteurs de la ligue.

« Vous regardez Chelsea maintenant et Mason Mount et Abraham ont marqué six buts et sont leurs meilleurs buteurs dans la ligue, c’est pourquoi Chelsea est là où ils sont. Si vous mettez quelqu’un dans cette équipe qui a marqué 20 buts et qui est deuxième derrière Harry Kane et Mohamed Salah, alors ça pourrait être encore 10, 11, 12, 15 points, ça pourrait être 14 buts gagnants.

« Je pense qu’ils ont besoin d’un avant-centre qui puisse marquer des buts car Timo Werner n’a pas travaillé. J’ai dit que Kai Havertz serait un joueur, un jeune homme qui est arrivé avec un prix élevé et avec tout ce qui se passe dans le monde, il avait «longtemps Covid» et cela l’a affecté.

«Mais quand tu l’as regardé l’autre jour, c’est un acte de classe, il a raison, je pense vraiment qu’il sera une superstar et dans le temps à venir, il sera spécial.

« Je ne suis pas sûr de Werner cependant, je ne pense pas que cela fonctionne. Je le regarde et quand vous achetez ce type de joueur pour ce type d’argent, je voudrais un peu plus d’un produit fini pour quoi Il semble qu’il y ait beaucoup de choses sur lesquelles travailler, ce qui est vraiment étrange.

« Havertz, je peux avaler ça car il est un jeune enfant, mais ce garçon [Werner] fait des choses sur le terrain et vous vous dites « vraiment? » Il descendra l’aile et la passera dans la boîte quand personne n’est là-dedans. Pour être honnête, j’ai été déçu par lui et pour moi, j’essaierais de voir ce que je peux faire avec lui cet été. «