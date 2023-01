Chelsea vs Manchester City – Rapport de match de football – 5 janvier 2023

Manchester City a réduit l’écart avec les leaders de la Premier League, Arsenal, à cinq points et a laissé Chelsea languissant en 10e position après une victoire 1-0 à Stamford Bridge jeudi.

Après que City ait eu du mal à percer dans une formation inconnue en première mi-temps, les remplaçants Jack Grealish et Riyad Mahrez se sont combinés à la 63e minute pour que l’ailier algérien frappe à la maison et attrape trois points vitaux.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Les deux équipes avaient déjà touché les boiseries, mais ce sont les changements de Guardiola, dans le personnel et l’abandon d’une formation de départ à trois, qui se sont avérés décisifs.

Cette victoire signifie que City profite des premiers points perdus à domicile d’Arsenal de la saison lors d’un match nul avec Newcastle mardi. La mauvaise forme de Chelsea sous le nouvel entraîneur Graham Potter se poursuit cependant, les laissant avec seulement 25 points en 17 matchs et aussi proches de la zone de relégation qu’ils le sont d’une place dans le top quatre.

“En seconde période, nous étions des kilomètres, des kilomètres de mieux dans chaque département. C’est un gros résultat pour nous”, a déclaré Guardiola à Sky Sports.

Manchester City célèbre le deuxième but de Riyad Mahrez en Premier League cette saison. Chloé Knott – Danehouse/Getty Images

Avant le match revanche de la FA Cup de dimanche entre les deux équipes au stade Etihad, il y avait d’autres mauvaises nouvelles pour Potter avec Raheem Sterling et Christian Pulisic contraints de se blesser tôt pour s’ajouter à la liste croissante des absents de Chelsea.

La blessure de Pulisic est survenue à la suite d’un tacle ferme mais superbement exécuté de John Stones qui a empêché l’international américain d’obtenir un tir au but dans l’une des rares ouvertures claires de la première mi-temps.

C’est le remplaçant de Pulisic, cependant, qui a été le plus proche de sortir de l’impasse avant la mi-temps. Faisant seulement sa cinquième apparition en Premier League pour le club, Carney Chukwuemeka a coupé proprement sur son pied droit et a déclenché un tir bas qui a dévié Rodri et est revenu du poteau à la 44e minute.

À l’autre extrémité, il y avait aussi des signes de vie tard dans la période. Erling Haaland a obtenu sa première implication significative en s’accrochant à un ballon d’Ilkay Gundogan, mais en poussant son tir instantané loin de la cible.

À la recherche d’une amélioration, Guardiola a effectué deux changements à la pause, faisant appel à Rico Lewis et Manuel Akanji pour Kyle Walker et Joao Cancelo, et revenant à une configuration plus familière.

Ils ont presque obtenu des dividendes immédiats, mais la tête du poteau arrière de Nathan Ake a frappé la barre transversale du centre de Kevin De Bruyne. De Bruyne s’est ensuite rapproché quelques instants plus tard, forçant un arrêt bas de Kepa Arrizabalaga sur un tir bas cinglant.

Deux autres changements sont rapidement arrivés de Guardiola à l’heure de jeu et en trois minutes, les nouveaux arrivants se sont combinés pour donner à City l’avantage.

Avec le meilleur mouvement de passe du match, De Bruyne a lancé le ballon vers la gauche pour Grealish, qui a glissé un ballon parfait sur le visage du but qui a coupé la défense et le gardien de but de Chelsea pour laisser Mahrez avec une simple finition au poteau arrière.

Avec Potter devant se tourner vers des jeunes plus inexpérimentés sur le banc, Chelsea n’a pas trouvé de réponse. Leur dernière occasion est venue et est allée dans le temps d’arrêt alors que l’arrière gauche de 18 ans, Lewis Hall, a tiré sauvagement hors de la cible.

“Ce sont trois gros points pour nous”, a déclaré Stones, ajoutant que l’équipe regrettait d’avoir perdu des points lors d’un match nul contre Everton lors de son dernier match. “La façon dont nous avons particulièrement joué en seconde période a été brillante.”