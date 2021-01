Tammy Abraham a réussi un tour du chapeau pour mener Chelsea dans le cinquième tour de la FA Cup avec une victoire 3-1 contre Luton Town dimanche.

Le résultat soulage la pression sur le patron de Chelsea, Frank Lampard, après une série de mauvais résultats en Premier League.

– Regardez FA Cup LIVE sur ESPN + aux États-Unis

« C’est formidable de marquer un tour du chapeau et de gagner si confortablement. Luton est une bonne équipe », a déclaré Abraham à la BBC.

« C’est toujours agréable de remporter une victoire, j’espère que nous pourrons bâtir sur cette forme maintenant … j’espère que nous pourrons bâtir sur la confiance d’ici. »

Cependant, il y avait toujours des inquiétudes pour Chelsea après que le gardien Kepa Arrizabalaga ait commis une erreur sur le but de Luton et que Timo Werner ait raté un penalty tardif.

Le coup d’envoi a été retardé car le personnel au sol a déblayé la neige abondante du terrain.

Chelsea a ouvert le score après 11 minutes quand Abraham a converti le centre bas de Werner. Luton était furieux parce qu’il semblait y avoir deux balles sur le terrain dans la préparation du but, mais les officiels ont permis au jeu de continuer.

Abraham a attrapé son deuxième six minutes plus tard quand il s’est levé le plus haut pour rentrer à la maison après la croix de Reece James.

L’équipe de championnat est revenue dans le match après 30 minutes lorsque Kepa n’a pas réussi à empêcher l’effort rapproché de Jordan Clark.

Christian Pulisic est venu près d’un troisième après la pause mais le gardien de but de Luton Simon Sluga a produit un arrêt fantastique pour le refuser.

Juste après l’heure, Luton a eu une merveilleuse occasion d’égaliser mais Kepa s’est racheté avec un bel arrêt de Harry Cornick.

Après avoir manqué une tête quelques instants auparavant, Abraham a saisi son tour du chapeau avec une tape du centre du remplaçant Callum Hudson-Odoi après un excellent mouvement d’équipe.

À cinq minutes de la fin, Chelsea a reçu un penalty après que Werner ait été abattu dans la surface, mais il a vu son penalty sauvé par Sluga.

Chelsea fera face à un voyage à l’extérieur à Barnsley au cinquième tour en février.