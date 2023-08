Chelsea vs Liverpool diffusion en direct, aperçu du match, nouvelles de l’équipe et heure du coup d’envoi de ce match de Premier League

Chelsea vs Liverpool diffusion en direct et aperçu du match, dimanche 13 août, 16h30 BST

Chelsea vs Liverpool diffusion en direct et aperçu du match

Vous cherchez une diffusion en direct Chelsea vs Liverpool? Nous avons ce qu’il vous faut. Chelsea vs Liverpool est sur Sky Sports au Royaume-Uni. Britannique à l’étranger ? Utilisez un VPN pour regarder la Premier League avec votre abonnement de partout.

Chelsea accueille Liverpool à Stamford Bridge pour le premier affrontement des poids lourds de la nouvelle saison de Premier League, et ce n’est que le jour de l’ouverture.

Les Bleus cherchent désespérément à surmonter les malheurs de la saison dernière, et un énorme dégagement estival – et un afflux de nouvelles recrues – pourrait certainement aider Mauricio Pochettino à remettre le club sur le chemin de la victoire et, peut-être même, un trophée.

Liverpool doit également surmonter une campagne décevante, Jurgen Klopp faisant de grands progrès pour reconstruire son milieu de terrain. Jordan Henderson, Fabinho, James Milner, Naby Keita, Roberto Firmino et Alex Oxlade-Chamberlain sont tous partis, avec Alexis Mac Allister et Dominic Szoboszlai.

Cependant, ils pourraient encore être un peu légers dans cette position, les Reds tentant d’ajouter plus d’étoiles à leur équipe avant la date limite de transfert.

Le coup d’envoi est à 16h30 BST. Assurez-vous de savoir comment regarder la Premier League où que vous soyez.

Nouvelles de l’équipe

Chelsea est sans nouvelle recrue Christopher Nkunku, qui a subi une grave blessure au genou avant le début de la nouvelle saison. Wesley Fofana est également dans une situation similaire et manquera une partie prolongée de 2023/24.

Noni Madueke, Armando Broja et Benoit Badiashile ont tous le potentiel de revenir pour le match contre Liverpool, mais ils seront probablement réintégrés dans l’équipe et rateront le match d’ouverture.

Liverpool, quant à lui, devra se passer du duo espagnol Thiago Alcantara et Stefan Bajcetic, qui ont tous deux des problèmes de hanche sur lesquels ils travaillent. Ils sont susceptibles de revenir à peu près au même moment, la fin août étant une date provisoire.

Formulaire

Chelsea cherche à faire une énorme reprise cette saison sous Mauricio Pochettino, après avoir terminé 12e de la Premier League la dernière fois. La pré-saison a été prometteuse, mais cela doit se traduire dans la ligue.

Liverpool est dans un bateau similaire, même si ce n’est pas aussi radical. Les hommes de Jurgen Klopp ont terminé cinquièmes, ce qui signifie qu’ils joueront au football en Ligue Europa cette saison. Liverpool devrait également être dans le mélange pour au moins la deuxième place, sinon le titre.

Arbitre

Anthony Taylor sera l’arbitre de Chelsea contre Liverpool. Ses assistants seront Gary Beswick et Adam Nunn, avec David Coote le quatrième officiel. Darren England est le VAR, avec Simon Bennett l’assistant VAR.

Stade

Chelsea vs Liverpool se jouera au stade Stamford Bridge d’une capacité de 40 343 places à Fulham, Londres.

Coup d’envoi et chaîne

Le coup d’envoi de Chelsea vs Liverpool est à 16h30 BST sur dimanche 13 août au Royaume-Uni. Le jeu est en cours Sky Sports Premier League et événement principal de Sky Sports au Royaume-Uni.

Aux États-Unis, l’heure du coup d’envoi est 11h30 HE / 8h30 HP. Le match sera diffusé sur NBC aux États-Unis. Voir ci-dessous pour les options de diffusion internationales.

Guide VPN

Si vous êtes à l’extérieur du pays pour un match de Premier League, vous ne pourrez pas regarder sur votre service de streaming national comme d’habitude. Le diffuseur sait où vous êtes grâce à votre adresse IP (boo !) et vous empêche de le regarder. Vous pouvez cependant utiliser un VPN pour contourner cela, sans recourir aux flux illégaux que vous avez trouvés sur Reddit.

Un réseau privé virtuel (VPN), en supposant qu’il soit conforme aux conditions générales de votre diffuseur, crée une connexion privée entre votre appareil et t’internet, ce qui signifie que le service ne peut pas déterminer où vous êtes et vous permettra de regarder. Et toutes les informations échangées sont entièrement cryptées, anonymes et sûres – et c’est un résultat.

Il existe de nombreuses options de bon rapport qualité-prix. Pour la Premier League, QuatreQuatreDeux recommande actuellement :

(Crédit image : futur)

Droits TV de la Premier League internationale

• ROYAUME-UNI: Sports du ciel et TNT Sports sont les deux principaux acteurs, mais Amazone ont également une part du gâteau en 2023/24.

• États-Unis : NBC Sports Group détient les droits de la Premier League, avec Prime au paon plateforme de streaming montrant les 380 matchs de la saison. UN abonnement fuboTV vous permet également de regarder tous les matchs.

• Canada : la façon de regarder le football de la Premier League en 2023/24 est fuboTVqui a des droits exclusifs sur toute l’action.

• Australie : Optimus Sport diffusera tous les matchs de la saison de Premier League.

• Nouvelle-Zélande: Ciel Sport proposent les 380 matchs, ainsi que divers temps forts et émissions de magazines tout au long de la semaine, ainsi que la Ligue des champions.