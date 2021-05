Chelsea vs Leicester City – Rapport de match de football – 18 mai 2021

Chelsea a pris le contrôle de son destin dans le top quatre de la Premier League alors qu’il vengeait sa défaite finale en FA Cup face à Leicester City pour les battre 2-1 à Stamford Bridge mardi.

– Olley: Chelsea amène le combat en Ligue des champions

– Décisions VAR de la Premier League: comment elles ont affecté chaque équipe

– Top 4: Liverpool, Chelsea ou Leicester à manquer?

Rugi par 8000 fans, l’équipe de Thomas Tuchel a dominé et a été récompensée après la pause avec Antonio Rudiger groupant dans leur match d’ouverture avant

Timo Werner avait deux buts exclus avant la pause tandis que Leicester, qui avait l’air plat après les célébrations de samedi, offrait peu de menace jusqu’à ce que Kelechi Iheanacho donne aux visiteurs une bouée de sauvetage avec une finition cool à la 74e minute.

C’était un point culminant nerveux et Ayoze Perez a gaspillé une glorieuse chance tardive d’égaliser, mais Chelsea s’est accroché pour une victoire inestimable qui les a amenés à la troisième place avec 67 points avec un match à jouer, ce qui signifie qu’une victoire à Aston Villa dimanche leur garantira la Ligue des champions. football la saison prochaine.

Les esprits ont éclaté dans les temps d’arrêt avec pratiquement tous les joueurs sur le terrain impliqués dans une compétition de bousculades de masse près de la ligne de touche après que Rudiger ait poussé Ricardo Pereira.

Pour Leicester, qui a remporté il y a trois jours son tout premier titre en FA Cup contre ces mêmes Blues à Wembley, il y a maintenant la possibilité imminente qu’ils laissent passer une place en Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive.

Ils auraient pu assurer une place parmi les quatre premiers s’ils avaient gagné à Stamford Bridge, mais ils tomberont maintenant au cinquième rang, à la différence de buts, si Liverpool gagne à Burnley mercredi.

Leicester, qui compte 66 points, termine par un match à domicile contre Tottenham Hotspur tandis que le dernier match de la saison de Liverpool est à domicile contre Crystal Palace.

Si Chelsea avait perdu, ils auraient probablement été confrontés à la perspective de devoir battre Manchester City lors de la finale de la Ligue des champions de ce mois-ci pour revenir à la compétition la saison prochaine.

Chelsea a devancé Leicester dans le top quatre pour se qualifier pour la Ligue des champions. Getty

« Ce fut une solide performance et une performance bien méritée. Pas le temps de se réjouir, le travail n’est pas encore fait, encore deux matchs à jouer. Très heureux de jouer devant les supporters, c’était une énorme différence aujourd’hui », a déclaré Tuchel après le match. correspondre. «Dimanche, nous avons eu la discussion d’après-match et vous continuez à partir de là.

« Aujourd’hui, c’est ce que nous demandons, joué avec une intensité et une agressivité élevées et l’équipe a très bien fait. »

Le manager de Leicester, Brendan Rodgers, a déclaré qu’il serait difficile pour son équipe de rater la Ligue des champions si elle échouait avec un seul match de championnat de plus à jouer.

« Ce serait vraiment décevant. Mais notre histoire et votre histoire sont différentes », a-t-il déclaré. « Si nous échouons juste après 38 matchs en tant qu’équipe avec le huitième plus gros budget, cela montre que nous nous sommes battus très dur et que nous avons raté de peu. Il y a encore des points à jouer et nous serons prêts pour cela.

« Ce fut un match très dur. Nous sommes évidemment déçus des buts. Nous avons concédé un corner inutile et n’avons pas assez bien repris. Le penalty est très, très, très, dur. C’est celui dont nous apprendrons. . «

Sur ses buts refusés, Werner a déclaré: « La première mi-temps a été un peu comme un miroir de toute la saison pour moi. Toujours proche, puis à la fin pas vraiment. »

La star allemande a ajouté que la victoire de mardi faisait du bien après la défaite en finale de la FA Cup.

« C’était vraiment difficile après la finale, vous voulez gagner chaque finale. Le match était si gros que nous ne pouvions pas avoir autant de choses en tête parce que nous devions nous concentrer sur ce match », a déclaré Werner.

Bien qu’il ait donné une chance à son équipe avec son but tardif, Iheanacho a déclaré que la défaite avait piqué à la lumière des implications de la qualification pour la Ligue des champions.

« C’est tellement douloureux, nous devions gagner ce match. La première mi-temps n’a pas été formidable et la seconde mi-temps nous avons été beaucoup mieux. C’était difficile pour nous de revenir, a-t-il dit. » Nous avons tout donné ce soir, c’était tellement difficile. et dur pour nous et le dernier match dont nous avons besoin pour gagner et essayer de réserver notre place en Ligue des champions. «

Tuchel a également eu des nouvelles encourageantes au sujet de N’Golo Kante qui est parti avec ce qui ressemblait à une blessure musculaire en première mi-temps.

« N’Golo n’est pas blessé. Il m’a dit – et je l’ai bien compris en français – qu’il est sorti avant une blessure. Il a senti ses ischio-jambiers et craignait de se blesser s’il continuait à jouer », a déclaré Tuchel. .

« Espérons que NG reviendra car nous sommes une équipe différente avec NG et sans NG. Nous avons bien compensé sans lui aujourd’hui. »