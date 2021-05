Chelsea vs Leicester City – Rapport de match de football – 15 mai 2021

Leicester City a remporté sa toute première FA Cup avec une victoire 1-0 sur Chelsea grâce à un superbe but de Youri Tielemans samedi à Wembley.

Le milieu de terrain a produit un but fantastique en seconde période pour remporter à Leicester une victoire historique devant une foule de 20000 personnes – la plus grande participation sur un terrain de football britannique depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Cette victoire permet également à Brendan Rodgers de remporter son tout premier trophée majeur dans le football anglais.

« C’est un sentiment incroyable, je n’étais pas au courant avant de venir à Leicester qu’ils n’avaient jamais gagné la FA Cup, ils avaient perdu quatre finales auparavant, donc de pouvoir donner ça aux propriétaires et aux fans, si spécial », A déclaré Rodgers. «Tellement fier, le personnel des joueurs du conseil, les supporters, une journée incroyable pour la ville, tellement fier pour tout le monde.

Une journée historique s’est terminée par des scènes émouvantes alors que le propriétaire thaïlandais de Leicester était invité sur le terrain pour célébrer avec l’équipe.

Le père d’Aiyawatt Srivaddhanaprabha, Vichai, dont la propriété a contribué à transformer le club des Midlands, est décédé en 2018 dans un accident d’hélicoptère au stade de Leicester.

« Nous avons une photo [of him] à l’intérieur de nos chemises pour qu’il soit toujours avec nous. C’est ce dont nous rêvons et dont nous parlons depuis si longtemps », a déclaré le gardien de Leicester Kasper Schmeichel dont les arrêts tardifs ont été cruciaux pour la victoire.

La première mi-temps du match a été lente mais a pris vie après 63 minutes lorsque Tielemans a marqué avec un superbe effort à longue portée.

« Je me sens vraiment bien, c’est incroyable, je suis vraiment heureux de marquer le but pour aider l’équipe à gagner le match », a déclaré Tielemans. « C’était un match très serré et marquer en finale mais quel but c’était. Donc je suis vraiment content pour l’équipe et pour les fans. »

Leicester City a battu Chelsea pour son tout premier titre en FA Cup. Getty

Le résultat voit Chelsea perdre deux finales consécutives de la FA Cup après avoir subi une défaite face à Arsenal la saison dernière.

« Nous sommes déçus et pas en colère contre notre performance des garçons », a déclaré Tuchel. « Je pense que la performance est suffisante pour gagner. Je pense qu’aujourd’hui nous n’avons pas eu de chance et nous n’avons jamais caché que nous avons besoin de cela pour gagner à ce niveau.

« Vous avez besoin d’élan, de prise de décision, de petits détails, de l’arbitre.

L’équipe de Tuchel aura une autre chance de collecter de l’argenterie lorsqu’elle rencontrera Manchester City en finale de la Ligue des champions plus tard ce mois-ci.

Ce fut un début de match très prudent avec la première occasion à venir après 24 minutes lorsque Mason Mount à l’extérieur de la surface fut largement détourné.

Chelsea a eu une autre occasion d’ouvrir le score quelques instants plus tard, mais Timo Werner a éloigné le ballon de Cesar Azpilicueta qui était libre pour un tap-in.

Leicester a subi un coup juste après la demi-heure lorsque Jonny Evans a dû être blessé et remplacé par Marc Albrighton.

La meilleure chance de Leicester est venue lorsque Tielemans a produit une passe levée à Jamie Vardy qui a pris la tête avant la pause. La première mi-temps s’est terminée sans une seule tentative cadrée des deux côtés.

Chelsea a présenté Christian Pulisic et Ben Chilwell après le but de Tielemans et ce dernier est venu près de l’égalisation après 77 minutes mais sa tête a été refusée par un arrêt de Schmeichel.

Schmeichel a fait un arrêt encore meilleur à quatre minutes de la fin quand il a refusé une demi-volée de Mount de l’intérieur de la surface.

Chilwell pensait qu’il avait attrapé l’égalisation tardive, mais il a été exclu pour hors-jeu et Leicester a tenu bon pour la victoire.

« Le but de Youri Tielemans était comme un but gagnant de la FA Cup à l’ancienne mais aussi l’arrêt de Kasper Schmeichel, ce sont les moments spéciaux dont vous avez besoin dans les matchs. Dans l’ensemble, nous étions la meilleure équipe, super agressive, bien pressée, nous étions toujours une menace avec le balle », a ajouté Rodgers.