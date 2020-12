Chelsea a pris la tête de la Premier League après des buts d’Olivier Giroud, de Kurt Zouma et du remplaçant Christian Pulisic ont scellé une victoire de retour 3-1 contre Leeds.

Avec 2000 supporters locaux présents à Stamford Bridge, à la suite du déploiement des nouvelles règles de niveau COVID-19 au Royaume-Uni, Leeds a pris une avance de choc grâce à Patrick Bamford, mais l’équipe locale a progressivement trouvé son rythme et, après avoir raté plusieurs occasions, le net.

L’équipe de Frank Lampard s’est rapprochée dans les premiers instants lorsque Hakim Ziyech a été refusé par le gardien de but de Leeds Illan Meslier, avant que Giroud ne dirige le coin suivant.

Une ouverture frénétique s’est poursuivie à l’autre bout lorsque Bamford a donné l’avance à Leeds à la quatrième minute, l’ancien attaquant de Chelsea battant le gardien local Edouard Mendy sur le long ballon de Kalvin Phillips et s’insérant dans un filet vide.

Les hôtes semblaient certains d’égaliser cinq minutes plus tard, mais Timo Werner a en quelque sorte non seulement réussi à bloquer la tête de Giroud, mais a ensuite frappé la barre transversale à quelques centimètres. Giroud, retenu dans la formation après son match de quatre buts à Séville en milieu de semaine, a ensuite tiré large après s’être emparé d’un dégagement errant de Meslier.

Les buts de Kurt Zouma, à gauche, et d’Olivier Giroud, à droite, ont assuré la victoire de Chelsea. Getty

Enfin, cependant, la pression de Chelsea a dit. Après que Ziyech l’ait joué du côté droit, Reece James a envoyé un centre bas que Giroud a habilement converti avec une volée basse du pied gauche pour son premier but en championnat de la saison.

Ziyech a semblé souffrir d’une blessure dans la montée vers le but et sa sortie immédiate a vu l’introduction de l’international américain Pulisic du banc des remplaçants.

Après un début de deuxième mi-temps tranquille, Chelsea a pris la tête à l’heure. Meslier a effectué un beau double arrêt de Werner et Ezgjan Alioski a dévié un tir de Mason Mount, mais les vulnérabilités de la pièce coupée de Leeds étaient à nouveau évidentes dans le coin qui a suivi.

Le service de Mount par la droite a été dirigé avec force par Zouma, qui a inscrit son quatrième but en championnat de la saison. Leeds s’est plaint d’une faute de Giroud, mais l’arbitre Kevin Friend a accordé le but alors que les supporters locaux célébraient.

Dans les phases finales, Werner a de nouveau été refusé par Meslier et le remplaçant Tammy Abraham a tiré large avant que Pulisic ne se convertisse à bout portant dans le temps d’arrêt pour réclamer son premier but en championnat de la saison.

Avec le but, Pulisic devient l’Américain le plus rapide à marquer 10 buts en Premier League, n’ayant eu besoin que de 30 matchs. Clint Dempsey (57), Brian McBride (36) et Roy Wegerle (14) sont les seuls autres joueurs américains à atteindre le double des buts.