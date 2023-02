Chelsea vs Fulham – Rapport de match de football – 3 février 2023

Un nouveau look Chelsea a connu des frustrations offensives familières alors qu’ils étaient tenus à un match nul et vierge par Fulham lors du derby de l’ouest de Londres vendredi à Stamford Bridge.

Chelsea s’est aligné avec trois de ses huit signatures de janvier, y compris le départ du transfert de record britannique Enzo Fernandez à peine 72 heures après son arrivée de Benfica ainsi que Benoit Badiashile et Mykhailo Mudryk.

Mais les moins bons buteurs du top 10 de la Premier League manquaient encore une fois de pointe en attaque pour les laisser à la neuvième place du tableau, mais ayant maintenant joué au moins un match de plus que les équipes en dessous d’eux.

L’impressionnante saison de Fulham se poursuit, alors qu’ils se hissent à la sixième place, deux points au-dessus de leurs rivaux locaux mais après avoir joué un match de plus.

Enzo Fernandez a fait ses débuts à Chelsea après son arrivée de Benfica le jour de la date limite de transfert. Ryan Pierse/Getty Images

“Au sein de l’équipe, il y a un bon sentiment”, a déclaré le patron de Chelsea, Graham Potter. “Dans le jeu, je suis d’accord que nous n’avons pas fait assez en termes de jeu offensif pour en créer plus, ce que nous devons faire.

“Je pense que vous avez vu une équipe contre nous qui défend très bien, très organisée. Ce peu de connexion et de compréhension dont vous avez besoin nous manquait probablement un peu, ce qui est compréhensible étant donné que nous avons des joueurs qui reviennent de blessure et de nouveaux joueurs dans l’équipe. C’est donc là où nous en sommes pour le moment.

“Certains positifs pour nous bien sûr. L’effort était là, l’esprit était là, mais en tant qu’équipe offensive, nous aimerions faire plus.”

En plus des nouvelles recrues de Chelsea, il y a également eu un retour de blessure bienvenu à l’arrière droit pour Reece James et une place surprise pour l’ailier Hakim Ziyech quelques jours seulement après que son transfert à la date limite au Paris Saint-Germain ait échoué au dernier moment.

Mais l’équipe de Potter, qui n’a marqué que 22 buts lors de ses 20 premiers matchs, a de nouveau eu du mal à présenter une menace offensive constante. Fernandez, cependant, était un point positif et au cœur de la plupart des meilleurs mouvements offensifs des hôtes en première mi-temps.

La passe en hauteur du vainqueur de la Coupe du monde à la 32e minute a envoyé Mason Mount sur la gauche et seule une touche cruciale de Tim Ream a probablement empêché Kai Havertz de mettre le centre bas de Mount sur la cible.

Quelques minutes plus tard, une autre passe de Fernandez a permis à Ziyech de courir dans la surface en bas à droite, mais l’effort de l’international marocain a été largement coupé du but de Fulham.

C’est Havertz, encore une fois peu convaincant dans le rôle de n ° 9, qui avait la meilleure chance de sortir de l’impasse en première mi-temps mais, dégagé au but, son effort sur le gardien de Fulham Bernd Leno a frappé le poteau.

À l’autre bout, Fulham, qui a remporté le match inverse 2-1 il y a à peine trois semaines, a commencé à grandir dans le match. Et Andreas Pereira s’est rapproché avec un tir bas qui a fait plonger Kepa Arrizabalaga à fond pour le garder à l’écart.

Fulham a aussi donné aussi bien qu’ils l’ont fait en seconde période. Willian avait l’air d’humeur inspirée contre son ancien club, forçant Kepa à un arrêt au début de la mi-temps et créant une autre ouverture peu après pour Pereira.

Potter s’est tourné vers d’autres signatures en janvier avec Noni Madueke et David Datro Fofana alors qu’il cherchait un but décisif.

Et Fofana a failli lui fournir 11 minutes à jouer. L’attaquant ivoirien a contourné un Leno échoué sur le bord de la surface mais Ream est revenu pour effectuer un dégagement glissant hors de la ligne pour sauver un certain but et une part des points.

“C’est un jeu d’équipe. Nous y travaillons chaque semaine”, a déclaré le capitaine de Fulham, Ream, à Sky Sports. “Défendez par l’avant et attaquez par l’arrière. Il faut les 11 gars et ceux qui arrivent.”