Chelsea vs Fulham – Rapport de match de football – 1er mai 2021

Kai Havertz a marqué un doublé alors que Chelsea remportait une victoire 2-0 contre son rival londonien Fulham à Stamford Bridge samedi.

L’international allemand a marqué au début de chaque mi-temps alors que l’équipe de Thomas Tuchel se rapprochait du top quatre.

Chelsea reste en quatrième position dans le tableau et s’écarte de six points de son rival le plus proche West Ham United, après avoir joué un match de plus.

Le résultat rapproche également Fulham de la relégation alors qu’ils restent 18e et neuf points de sécurité avec quatre matches à jouer.

Chelsea a pris la tête dans les 10 premières minutes lorsque Mason Mount a brillamment réussi une longue passe de Thiago Silva et a préparé Havertz pour le match d’ouverture.

La paire s’est à nouveau combinée quelques instants plus tard, Havertz mettant le ballon au fond des filets, mais le but était exclu pour hors-jeu.

Les visiteurs ont bien réagi et Ademola Lookman a forcé Edouard Mendy à marquer une amende d’arrêt après 23 minutes.

Les deux gardiens de but ont réalisé deux arrêts impressionnants avant la pause alors qu’Alphonse Areola refusait Hakim Ziyech et Mendy arrêtait l’effort détourné d’Ola Aina.

Les hôtes ont doublé leur avance trois minutes après le début de la seconde période lorsque Timo Werner et Havertz se sont combinés avec ce dernier pour remporter son deuxième du match.

Havertz et Werner ont tous deux eu des chances de remporter un troisième, mais Chelsea a confortablement vu le reste du match pour remporter une victoire cruciale dans leur tentative de qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine.