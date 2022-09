Graham Potter a connu un début décevant en tant que patron de Chelsea après que le FC Salzburg a marqué un but égalisateur tardif pour remporter un match nul 1-1 à Stamford Bridge mercredi et laisser l’équipe londonienne avec un seul point lors de ses deux premiers matches de Ligue des champions.

Raheem Sterling avait semblé prêt à donner à Potter des débuts gagnants avec une frappe enroulée d’un centre de Mason Mount à la 48e minute. Mais Salzbourg a donné un coup de poing à 15 minutes de la fin lorsque Noah Okafor a éraflé une finition à bout portant alors que la défense de Chelsea était ouverte.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Le résultat laisse Chelsea en bas du groupe E après avoir subi une défaite 1-0 contre le Dinamo Zagreb lors de son match d’ouverture la semaine dernière.

“Nous sommes déçus du résultat”, a déclaré Potter à BT Sport. “Je pense que les garçons ont tout donné. Nous avons marqué un bon but, mais nous avons un peu perdu en seconde période, mais leur gardien a fait de bons arrêts.

“Cela n’a pas été facile pour les garçons, ils nous ont très bien répondu ces derniers jours et c’est un point que nous devrons prendre et nous améliorer. L’attitude a été fantastique, rien à redire à part le fait que nous n’avons pas pris trois points.”

La défaite de la semaine dernière s’est avérée être le dernier match du mandat de Thomas Tuchel, Potter ayant depuis été recruté à Brighton et n’ayant eu que peu de marge d’erreur immédiate lors de sa toute première sortie en Ligue des champions en tant qu’entraîneur.

Potter a apporté trois changements à la composition de la semaine dernière, faisant entrer Thiago Silva et Marc Cucurella pour commencer dans un dos trois aux côtés du capitaine Cesar Azpilicueta. Jorginho est également entré dans l’équipe au milieu de terrain.

Chelsea a dominé le jeu en première mi-temps mais n’avait pas grand-chose à montrer en termes d’opportunités nettes. L’équipe locale s’est approchée le plus près d’un premier but lorsque Mount a tranché la cible lorsque le ballon s’est gentiment heurté à lui sur le bord de la surface.

Il y a également eu un moment de reconnaissance pour Tuchel, les supporters de Chelsea saluant le manager décédé à la 21e minute pour marquer la couronne de la Ligue des champions à laquelle il a mené le club en 2021.

Trois minutes après le début de la seconde mi-temps, il semblait enfin y avoir un décollage pour l’ère Potter.

Reece James a relâché Mount en bas à droite et sa croix basse a été autorisée à se rendre jusqu’à Sterling près du haut de la surface de réparation. L’attaquant anglais, qui a commencé dans une large couchette gauche, a trouvé le coin inférieur du filet avec une précision extrême.

Bien que Chelsea n’ait pas pu s’appuyer sur son avance, ils ont largement empêché Salzbourg d’offrir une grande menace pour gâcher les débuts de Potter.

Mais un avertissement est venu à Chelsea à la 73e minute quand Okafor s’est vu accorder une tête franche dont il n’a pas réussi à tirer le meilleur parti.

L’avertissement n’a pas été entendu et deux minutes plus tard, l’avance de Chelsea avait disparu. Silva, généralement solide comme le roc, n’a pas réussi à intercepter une passe à Junior Adamu sur la droite et sa balle basse dans la surface a été rencontrée par Okafor qui a obtenu juste assez sur son tir pour battre Kepa Arrizabalaga, remplaçant Edouard Mendy dans le but de Chelsea.

Chelsea avait encore une chance glorieuse de prendre les trois points en fin de match, mais le gardien de Salzbourg Philipp Kohn a superbement sauvé pour nier l’effort à bout portant de Hakim Ziyech.

Mais un seul point signifie que Chelsea sera sous pression avant un double en-tête contre le leader du groupe, l’AC Milan.