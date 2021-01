Le capitaine de Chelsea Cesar Azpilicueta a marqué son premier but cette saison alors que Thomas Tuchel marquait sa première victoire aux commandes avec une victoire 2-0 sur Burnley à Stamford Bridge dimanche.

Marcos Alonso a ajouté le deuxième dans les 10 dernières minutes avec une brillante compétence sous un angle serré.

Le résultat permet à Chelsea de grimper à la septième place tandis que Burnley est 15e.

Azpilicueta, 31 ans, a ouvert le score cinq minutes avant la mi-temps avec un tir dévié. Callum Hudson-Odoi avait la possibilité de tirer, mais a plutôt choisi de passer le ballon à son capitaine qui rentrait chez lui.

« C’était une bonne performance, je pense. Nous avons contrôlé le match, déplacé le ballon, créé des occasions, bien défendu », a déclaré Azpilicueta après le match.

« Ce fut une solide performance, un bon début. Nous devons continuer à travailler et à nous améliorer. »

Hudson-Odoi a eu deux bonnes chances en seconde période de marquer ses propres buts avec le poteau et Nick Pope vient de le refuser.

Le capitaine de Chelsea Cesar Azpilicueta a marqué son premier but. JULIAN FINNEY / POOL / AFP via Getty Images

Christian Pulisic, en tant que remplaçant à la mi-temps, aurait dû faire 2-0 à la 70e minute lorsque Hudson-Odoi lui a croisé le ballon dans la surface de réparation, mais la star de l’USMNT a reculé son tir.

Le deuxième but de Chelsea est arrivé à la 83e minute quand Alonso a mis le ballon sur son pied et l’a envoyé dans le but sous un angle serré.

« Très satisfait de la performance et très important de gagner », a déclaré Tuchel après le match.

« Cela nous donne confiance, sinon il faut convaincre les joueurs que vous êtes sur la bonne voie. Défensivement et offensivement, c’était très bien. Nous avons contrôlé le match sans jamais perdre notre intensité et notre conscience.

« Cela devrait être un signal pour nos gars dès le départ que deux gars défensifs ont marqué. Nous allons travailler là-dessus parce que nous avons eu beaucoup de touches dans la surface, beaucoup de livraisons. Mais à la fin, je m’en fiche de ce que nous avons marqué. par Marcos et Azpi. «