Chelsea a eu un match nul 0-0 décevant contre Brighton & Hove Albion à Stamford Bridge en Premier League mardi soir, bien que le résultat ait remis l’équipe de Thomas Tuchel dans le top quatre.

Le début du match a été retardé de 15 minutes en raison de troubles à l’extérieur du stade, où plusieurs centaines de supporters se sont rassemblés avant le coup d’envoi pour exprimer leur opposition au projet de Chelsea de rejoindre la Super League européenne, annoncé dimanche. Ces fans ont commencé à scander « nous avons sauvé le football » quand on a appris que Chelsea commençait déjà le processus de retrait de la ligue séparatiste, selon des sources ESPN.

Pendant le match, l’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a dû exprimer sa frustration dans son allemand natal alors que son équipe, assemblée de manière coûteuse, voyait chaque attaque facilement nettoyée par la ligne arrière des visiteurs dirigée par le capitaine Lewis Dunk.

Tuchel a déclaré que son équipe avait été distraite par la vague de colère suscitée par le plan de séparation.

« J’ai été affecté donc je pense que les joueurs ont été affectés. Nous ne parlons que de Super League avant le match », a déclaré Tuchel après le match. « Personne n’a posé de questions sur le match avant. C’est comme ça. Il faut accepter la distraction.

« Nous avons fait de grosses erreurs, nous avions l’air fatigués, mentalement fatigués. Nous ne méritions pas de gagner ce qui est peut-être pour la première fois depuis que je suis venu ici. »

Christian Pulisic, qui avait marqué trois buts lors de ses cinq derniers matches a été nommé dans le XI de Chelsea, a eu un penalty lancé à la 17e minute, tandis que Kai Havertz avait une grande chance d’ouvrir le score bloqué par un défenseur de Brighton peu de temps après.

Chelsea a passé presque toute la première mi-temps à Brighton, mais la défense résolue des visiteurs n’a donné aucun but dans les 45 premières minutes et les équipes sont entrées dans la pause verrouillées dans un match nul et vierge.

Christian Pulisic a été écarté de la feuille de match lors du match nul de Chelsea contre Brighton. Getty

Le remplaçant de Brighton, Adam Lallana, a gâché une chance glorieuse lorsqu’il a sauté sur une erreur du défenseur central de Chelsea Kurt Zouma, mais a tiré large à la 77e minute. Danny Welbeck a frappé un poteau deux minutes plus tard alors que Brighton poussait pour une victoire choc.

« Nous avons eu quelques occasions à la fin. J’aurais dû enterrer la mienne », a déclaré Lallana après le match. « C’est ça le football – les outsiders qui viennent ici ce soir. Nous étions exceptionnels et aurions dû prendre trois points.

« Énorme positif encore, comme toute la saison. Nous allons continuer à brancher et obtenir plus de points au tableau. Nous avons un manager de classe mondiale et de bons joueurs, les gars suivent ses instructions à bord. Nous pensons que nous allons gagner des points à grands clubs.

Lalana a également pesé sur la situation avec la Super League européenne: « C’est surréaliste. Je disais à l’un des autres gars que j’avais cette drôle de sensation toute la journée. Quand nous avons entendu que les équipes s’étaient retirées, ça a disparu. Je ne suis pas sûr. ce qui s’est passé pendant le match.

« Ce qui a été montré, c’est qu’ensemble, nous sommes plus forts que tout. C’est formidable de voir tout le monde s’unir. Nous voulons que des matchs comme celui-ci aient un sens. Nous nous battons pour nos vies, Chelsea va pour la Ligue des champions. »

Le défenseur de Brighton, Ben White, a été expulsé pour un deuxième carton jaune à la 92e minute, alors que Chelsea revenait dans le top quatre avec 55 points et devançait West Ham United à la différence de buts, malgré les points perdus contre un rival menacé de relégation.

Pendant ce temps, le point était important pour Brighton, qui reste à la 16e place avec 34 points.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans cette histoire.