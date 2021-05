Chelsea vs Bayern Munich – Rapport de match de football – 2 mai 2021

Fran Kirby célèbre son but qui a aidé Chelsea à atteindre la finale de la Ligue des champions féminine. Chris Lee – Chelsea FC / Chelsea FC via Getty Images

La tête brillante de Pernille Harder et le but de Fran Kirby ont donné à Chelsea une victoire 4-1 et une victoire globale de 5-3 sur le Bayern Munich lors de leur demi-finale de la Ligue des champions féminine dimanche.

Entrant dans le match 2-1 dès le match aller, Kirby a mis Chelsea en tête tôt, quittant le milieu de terrain et laissant le ballon à Sam Kerr avant de couper la passe de retour dans le filet à la 11e minute.

Sarah Zadrazil a remis le Bayern aux commandes à la 29e minute avec une frappe de classe mondiale, récupérant un dégagement en position centrale bien à l’extérieur de la surface, puis écrasant le ballon sous la barre transversale.

Ji So-Yun a repris le contrôle pour les Londoniens deux minutes avant la pause, frappant le rebond sur le mur de son propre coup franc pour organiser une seconde mi-temps palpitante.

La tête de Harder à la 84e minute semblait avoir scellé l’accord, mais Chelsea devait encore survivre à une attaque tardive, la gardienne Ann-Katrin Berger effectuant un superbe arrêt et la capitaine Magdalena Eriksson dégageant le ballon de la ligne.

Alors que le Bayern jetait tout en avant pour un corner de temps d’arrêt, Chelsea a dégagé le ballon et Erin Cuthbert a joué à Kirby, qui s’est libérée de la ligne médiane pour insérer le ballon dans un filet vide pour assurer la victoire.

Dans l’autre demi-finale de la journée, Barcelone a battu le PSG 2-1 pour assurer une victoire totale de 3-2, ce qui signifie que la Ligue des champions féminine aura un premier vainqueur lorsque la finale sera décidée à Göteborg le 16 mai.