Mauricio Pochettino et Mikel Arteta se rencontrent pour la première fois en tant qu’entraîneurs-chefs samedi – mais les patrons de Chelsea et d’Arsenal se connaissent parfaitement. « Il fait partie de ma famille », explique l’Argentin.

Revenons en 2001 et Arteta – juste un adolescent – était arrivé au Paris Saint-Germain en prêt par l’équipe B de Barcelone. C’était sa première expérience en équipe première d’une équipe de haut niveau et il avait du mal à accepter la transition.

Heureusement, le PSG comptait une autre nouvelle recrue. Pochettino – de 10 ans l’aîné d’Arteta – a pris l’Espagnol sous son aile.

« C’était ma première opportunité professionnelle à Paris et nous sommes arrivés en même temps et avons vécu ensemble dans un hôtel pendant trois mois », a déclaré vendredi Arteta.

« Il a été critique, il a été l’une des personnes les plus influentes de ma carrière, d’abord en tant que joueur, il m’a pris sous le bras et s’est occupé de moi comme un petit enfant, un petit frère.

« Il a été une grande partie de ma réussite à Paris. C’est grâce à lui car il s’est vraiment occupé de moi, m’a donné beaucoup de confiance et beaucoup de conseils. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L'entraîneur-chef de Chelsea, Mauricio Pochettino, déclare que le patron d'Arsenal, Mikel Arteta, peut devenir l'un des plus grands entraîneurs du monde.



Pochettino a tout aussi de bons souvenirs de cette période et affirme que les signes étaient déjà là qu’Arteta ferait un entraîneur à succès à l’avenir.

« Des souvenirs incroyables. Nous partageons des valeurs et la passion du football », a déclaré Pochettino.

« Il fait partie de ma famille depuis le premier jour. Nous sommes arrivés à Paris ensemble et nous avons passé du temps ensemble avec nos familles, d’abord à l’hôtel puis nous avons vécu très proches.

« C’était une histoire incroyable. Il ne m’a pas surpris par ce qu’il fait car il était déjà entraîneur à 17 ans !

« Il était vraiment bon dans sa façon de voir le football. Il peut être l’un des plus grands managers du monde. »

Image:

Mikel Arteta et Mauricio Pochettino se rencontreront pour la première fois en tant qu’entraîneurs adverses lorsqu’Arsenal se rendra à Chelsea samedi.





Soulignant les points forts d’Arteta, Pochettino a expliqué pourquoi il pense que le patron des Gunners est destiné au sommet.

« Ce qu’Arsenal montre, c’est parce qu’il est l’un des meilleurs », a déclaré Pochettino. « Je m’en fiche qu’il soit jeune ou pas jeune, c’est l’un des meilleurs entraîneurs du monde.

« Il ne s’agit pas seulement d’être bon tactiquement, il s’agit aussi de gérer les gens, les médias, les propriétaires, le directeur sportif. Il ne s’agit pas seulement d’être intelligent. »

Samedi 21 octobre à 17h00



Coup d’envoi à 17h30





Arteta – qui a qualifié les premiers travaux de Pochettino à Chelsea de « phénoménaux » – a révélé lors de sa conférence de presse avant le voyage de son équipe à Stamford Bridge que l’influence de Pochettino s’est poursuivie depuis ces premiers jours tout au long de sa carrière de joueur et d’entraîneur.

« Je suis passé de la Ligue 1 à la Ligue des Champions une semaine plus tard à Milan, j’étais partout », a déclaré Arteta. « Je ne parlais pas la langue, c’était mon premier club professionnel et j’avais besoin de quelqu’un qui soit proche de moi, me donne confiance, me soutienne, parce qu’on m’a lancé là-dedans et ils m’ont dit ‘joue, tu es dans le à partir du XI’.

« Alors il m’entraînait, me parlait. Vraiment, vraiment inspirant. Il m’a vraiment soutenu. Je vivais avec lui pendant 2-3 mois donc cette période a été clé dans ma carrière pour pouvoir réussir.

« C’est un expert pour vous donner confiance, puis vous garder sur vos gardes tout le temps et être très dur avec moi à chaque fois que je faisais quelque chose : ‘Où étais-tu la nuit dernière ?!’ Il s’est vraiment occupé de moi.

« La façon dont il comprenait le jeu était phénoménale. Je l’avais à mes côtés et il m’entraînait constamment. Très fier de ce qu’il a fait et de la façon dont il l’a fait tout au long de sa carrière d’entraîneur.

« Je suis très reconnaissant pour ce qu’il a fait pour moi et pour la façon dont il m’a guidé au cours de ces premières années. Il a tiré de moi quelque chose d’autre qui était nécessaire pendant cette période pour réussir et est resté avec moi dans ma carrière de footballeur en tant que joueur. et entraîneur. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Des buts époustouflants, des affrontements sur la ligne de touche et des cartons rouges incorrects ! Asseyez-vous, détendez-vous et profitez des moments les plus mémorables à Stamford Bridge entre Chelsea et Arsenal.



Pochettino savoure la perspective d’affronter Arteta samedi – bien qu’il ait admis qu’il n’y aurait aucune faveur pour un vieil ami au premier coup de sifflet.

« Ça va être vraiment sympa parce que mon amour pour lui est là », a déclaré l’entraîneur de Chelsea.

« C’est plus qu’un ami, c’est un membre de la famille. Ça va être étrange. Mais nous sommes vraiment compétitifs et vous voulez gagner. Vous voulez détruire l’adversaire ! »

Arteta partageait un sentiment similaire.

« C’est formidable qu’après ces années, nous soyons dans cette situation où nous nous affrontons et où nous dirigeons tous les deux de grands clubs dans la meilleure ligue du monde. Il n’y a pas mieux que ça.

« Le jour du match ? Allez-y ! Il va faire la même chose. Nous sommes tous les deux gagnants. »

Amis réunis

Ce ne sera pas seulement Pochettino et Arteta qui verront des visages familiers samedi. Le derby sera la première fois que Kai Havertz et Jorginho retournent jouer à Stamford Bridge depuis leur départ de Chelsea pour Arsenal.

« Je suis sûr qu’ils seront excités », a déclaré Arteta. « Ils étaient là et ils ont fait l’éloge du club. Je suis sûr que ce sera un jour spécial pour eux. »

Havertz retiendra une attention particulière après ses premiers combats à Arsenal. Avec un seul but en 12 apparitions pour le club, des questions se posent sur sa forme et son rôle.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Avant le retour de Kai Havertz à Stamford Bridge, Sam Blitz jette un regard médico-légal sur son rôle tactique à Arsenal.



Nouvelles de l’équipe : Broja absent pour Chelsea ; Arsenal vérifiera tardivement Saka, Saliba et Trossard

Armando Broja manquera le match de Chelsea contre Arsenal en raison d’une « irritation » au genou. Des contrôles tardifs seront effectués sur la forme physique de Reece James, Axel Disasi et Nicolas Jackson, tandis que Benoit Badiashile pourrait revenir d’une longue blessure.

Enzo Fernandez et Moises Caicedo devraient être disponibles malgré leur voyage en Amérique du Sud pendant la trêve internationale.

Ben Chilwell, Carney Chukwuemeka, Christopher Nkunku, Romeo Lavia, Wesley Fofana et Trevoh Chalobah restent indisponibles.

Arsenal fera un appel tardif sur la forme physique de Bukayo Saka, William Saliba et Leandro Trossard.

Saka a raté la victoire contre Man City avant la trêve internationale après avoir boité à la fois lors de la défaite en Ligue des champions à Lens et de la victoire précédente contre Bournemouth. Il n’était pas non plus disponible pour le service en Angleterre.

Pendant ce temps, Saliba a été contraint de se retirer de l’équipe de France pour se reposer d’une « blessure chronique à l’orteil », malgré son rôle de premier plan dans cette victoire contre City. Trossard est sorti à la mi-temps de ce match et a raté les matchs de la Belgique en raison d’un problème aux ischio-jambiers.

Regardez Chelsea contre Arsenal samedi, en direct Événement principal de Sky Sports et première ligue à partir de 17h ; coup d’envoi à 17h30.