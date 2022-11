Chelsea vs Arsenal: avant-première et plans de couverture télévisée

Arsenal se rendra à Chelsea dans un énorme derby londonien dimanche, et il existe des plans de couverture disponibles pour ceux aux États-Unis.

Mikel Arteta emmène ses charges à Stamford Bridge en tant que favoris. C’est rare pour les Gunners qui ont subi des humiliations de rang contre les Bleus.

Arsenal est au sommet du classement de la Premier League après un formidable début de campagne. Gabriel Jesus a révolutionné leur ligne d’attaque. Pendant ce temps, Chelsea a déjà changé d’entraîneur cette saison et occupe la sixième place.

Le début de vie de Graham Potter au Bridge a été positif. Sa marque de football offensif au sein d’une formation fluide 3-1-4-2 s’est traduite dans l’équipe de Chelsea, avec des résultats généralement positifs.

Cependant, un test de réalité a été donné sous la forme d’une dissimulation 4-1 de l’ancien club de Potter, Brighton, et cela a vraiment ébranlé la confiance à Stamford Bridge.

Couverture télévisée Chelsea vs Arsenal

Heure du coup d’envoi : 7 h HE / 4 h PT – dimanche 6 novembre

Regardez maintenant (aux États-Unis): En direct sur Sling Blue

Commentateurs : Conor McNamara et Andy Townsend

Télévision américaine : Match est sur USA Network (disponible via Sling Blue)

Ce match est l’heure de début la plus précoce possible pour un match de Premier League. Comme il est si tôt, il n’y a pas de couverture d’avant-match sur USA Network avant le match. De plus, les matchs qui suivent cet affrontement à Londres se déroulent à 9 heures du matin. Par conséquent, il n’y a pratiquement pas de temps pour la couverture. Au lieu de cela, USA Network passe directement au prochain match de son calendrier, West Ham contre Crystal Palace.

Comparaison de la forme récente de Chelsea et d’Arsenal

Chelsea devra identifier où les choses ont mal tourné contre Brighton. Défensivement, ils ont commis des erreurs face à un adversaire très motivé.

Avant ce revers, leur forme était sensationnelle. Depuis l’arrivée de Potter, Chelsea n’a perdu qu’une seule fois. Les récentes victoires contre Crystal Palace, les Wolves et Aston Villa aident Chelsea à monter au classement.

Après cette série de victoires, les Blues ont fait match nul consécutif avec Brentford et Manchester United. Ainsi, le cynique indiquerait que les Blues n’ont pas gagné en trois matchs de Premier League.

Arsenal a dû faire face à ses propres revers ces derniers temps. Un match nul 1-1 à Southampton le 23 octobre a été une surprise. Cependant, à part cela, ils ont enregistré des victoires impressionnantes contre Leeds United et Nottingham Forest. Enfin, ils ont remporté cinq de leurs six derniers matches de Premier League.

Compositions prévues

Chelsea sera privé de trois joueurs clés dimanche. N’Golo Kante, Reece James et Wesley Fofana restent tous sur la table de traitement.

Les Gunners ont des préoccupations similaires. Mohamed Elneny et Emile Smith-Rowe sont des doutes. L’Egyptien a repris l’entraînement mercredi.

Oleksandr Zinchenko est absent depuis fin septembre, mais reviendra sur le terrain après l’entraînement cette semaine.

L’inquiétude concernant une éventuelle blessure de Bukayo Saka à la fin de la Coupe du monde a été de courte durée. L’attaquant anglais est de retour à l’entraînement et jouera contre Chelsea. De plus, des problèmes concernant son traitement ont été soulevés par les Gunners.

Le onze de départ prévu de Chelsea (3-4-1-2) : Arrizabalaga, Azpilicueta, Thiago Silva, Koulibaly, Jorginho, Kovacic, Cucurella, Mount, Gallagher, Aubameyang, Sterling

Le onze de départ prévu d’Arsenal (4-2-3-1) : Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Xhaka, Partey, Odegaard, Saka, Martinelli, Jesus

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire