Chelsea vs AFC Bournemouth – Rapport de match de football – 27 décembre 2022

Chelsea a marqué son retour en Premier League avec style avec une victoire convaincante 2-0 contre Bournemouth à Stamford Bridge mardi.

L’équipe de Graham Potter, qui n’avait pas gagné dans la ligue à domicile depuis le 8 octobre, a frappé deux fois de suite au début de la première mi-temps grâce à Kai Havertz et Mason Mount avant de conclure confortablement contre une équipe rouillée de Bournemouth.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Chelsea a dominé la procédure dès le début et a rapidement marqué son premier but en Premier League depuis octobre. La passe de sondage de Mount à 16 minutes a libéré Raheem Sterling sur l’aile droite. Il a livré une balle basse parfaite à Havertz qui a envoyé sous le brouillage Mark Travers.

Bournemouth, surveillé par le nouveau copropriétaire et acteur américain Michael B. Jordan, a momentanément bien réagi, mais il n’a pas fallu longtemps à Chelsea pour reprendre le contrôle total et Mount a doublé son avance huit minutes plus tard.

Kai Havertz et Mason Mount ont marqué pour aider Chelsea à battre Bournemouth mardi. Justin Setterfield/Getty Images

Après que l’incursion de l’équipe de Potter ait semblé étouffée par une mer de corps de Bournemouth dans la surface, Havertz a pris son temps pour trouver Mount à l’extérieur de la zone, qui a caressé un fantastique effort du pied droit au premier poteau.

Les hôtes ont ensuite appelé le gardien de Bournemouth Travers en action peu avant la mi-temps, Reece James et Sterling testant ses réflexes.

James est revenu dans l’alignement de Chelsea après avoir été exclu du service international avec l’Angleterre à la Coupe du monde en raison d’une blessure au genou, mais le défenseur a été expulsé à Stamford Bridge après 52 minutes avec une autre blessure, bien qu’il ait pu quitter le terrain. .

Mount en particulier a continué à causer des problèmes à Bournemouth. Il a forcé Travers à effectuer une sauvegarde intelligente au milieu de la seconde mi-temps après une impressionnante course en solo.

Bournemouth a eu sa meilleure chance à 11 minutes du terme. Le ballon de Denis Zakaria a été coupé au milieu de terrain, permettant aux visiteurs d’avancer en nombre, mais Ryan Christie n’a pu tirer dans les jambes de Kepa que sous un angle aigu pour résumer une soirée décevante pour l’équipe de Gary O’Neil, malgré leur amélioration en deuxième position. demi-affichage.

La victoire envoie Chelsea à la huitième place de la Premier League. Bournemouth est 16e, à trois points de la zone de relégation.