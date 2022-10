Chelsea vs AC Milan – Rapport de match de football – 5 octobre 2022

Chelsea a remporté sa première victoire en Ligue des champions de la saison en remportant une victoire 3-0 contre l’AC Milan pour passer du bas au deuxième du groupe E de la Ligue des champions à Stamford Bridge mercredi.

L’équipe de Premier League a surclassé ses homologues de Serie A tout au long de la rencontre et a rapidement pris pied lorsque le défenseur Wesley Fofana a ouvert le score au milieu de la première mi-temps. Pierre-Emerick Aubameyang et Reece James ont renforcé l’avance de Chelsea pour aider l’équipe de Graham Potter à remporter des victoires consécutives pour la première fois cette saison.

Chelsea a exercé une pression précoce sur Milan, forçant plusieurs occasions avec la tête de Thiago Silva la plus remarquable – forçant un bon arrêt de Ciprian Tatarusanu.

Et l’équipe de Potter a frappé en premier lors de la signature estivale de Fofana. Le Français a ramené à la maison le ballon perdu d’un corner qui a fait des ravages dans la surface de réparation de Milan, marquant son premier but depuis sa signature de Leicester City cet été.

Chelsea est passé à la deuxième place du groupe E de la Ligue des champions après sa victoire sur l’AC Milan. Mike Hewitt/Getty Images

Fofana, cependant, a été expulsé sur blessure 14 minutes après l’ouverture du score.

Aubameyang a doublé l’avance de l’équipe de Potter 11 minutes après la pause, tapant sur le centre de James alors que Fikayo Tomori n’a pas réussi à défendre le centre.

Le patron de Chelsea, Potter, a salué Aubameyang dans la semaine, affirmant que l’attaquant s’était “parfaitement” comporté depuis l’horrible vol qui lui avait cassé la mâchoire en août. L’attaquant n’avait pas trop vu le ballon jusqu’à sa frappe clinique qui a donné à Chelsea un coussin de deux buts.

Six minutes plus tard, le fournisseur est devenu buteur lorsque James a reçu le ballon dans la surface et a tiré à la maison devant un Tatarusanu désespéré après une défense encore plus médiocre de la part de l’équipe italienne.

Un Milan terne n’a pas réussi à menacer Chelsea dans les phases finales alors que l’équipe de Potter manquait de vainqueurs confortables.