Chelsea voit son offre rejetée pour l’adolescent des Corinthians Moscardo – sources

Chelsea a vu une offre de 20 millions d’euros (22 millions de dollars) pour le jeune des Corinthians Gabriel Moscardo rejetée par le club basé à Sao Paulo, ont indiqué des sources à ESPN Brasil.

L’équipe de Premier League est prête à parvenir à un accord pour le milieu de terrain de 17 ans avant qu’il puisse finaliser son transfert à Londres en 2024, lorsqu’il aura 18 ans, ont indiqué des sources.

Moscardo est titulaire depuis l’arrivée de l’entraîneur vétéran des Corinthians, Vanderlei Luxemburgo, en mai, et plusieurs équipes européennes ont manifesté leur intérêt pour lui lors de la fenêtre de transfert en cours.

Chelsea, cependant, est allé plus loin et est la seule équipe à avoir fait une offre officielle. Mais même avec la possibilité de recevoir une partie des frais de transfert en espèces et de garder le joueur pour une autre saison, les Corinthians, qui possèdent 80 % des droits économiques de Moscardo, ont refusé l’offre, selon des sources.

Moscardo est considéré comme le meilleur jeune espoir de l’académie des Corinthians ces dernières années et compte 10 apparitions seniors à son actif après avoir fait ses débuts contre Liverpool de l’Uruguay lors d’un match de la CONMEBOL Libertadores en juin.

Depuis, il s’est imposé parmi les meilleurs joueurs d’une équipe qui a atteint la demi-finale de la CONMEBOL Sudamericana, ses seules absences étant survenues lorsqu’il était indisponible en raison d’une opération à l’appendicite.

Lilly Nascimento et Raul Moura d’ESPN Brasil ont contribué à ce rapport